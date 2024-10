Molinar recibe respaldo de Mulino sobre retirar a Panamá de la prueba PISA 2025

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo estar de acuerdo con la decisión de la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien decidió retirar a Panamá de la prueba PISA 2025.

"Respaldo la decisión de la ministra. Tengo entendido que no es la más eficaz, y se van a hacer otras por otros organismos internacionales que de verdad midan el estatus del proceso enseñanza-aprendizaje, y el resultado de los estudiantes".

Por su parte, la titular de Educación defendió su decisión y aseguró que dicha prueba, en los últimos años, le ha costado al Estado más de 2 millones de dólares, y no ha servido para nada. Considera que se deben esperar los resultados de todas las reestructuraciones y mejoras que se están aplicando en el sistema educativo, para entonces hacer las evaluaciones.

Yo apoyo lo que ella está diciendo, si ella dice que esa prueba no sirve, es porque no sirve. No tengo porqué dudar de que sea así", subrayó.