Productores de arroz marchan en contra de la importación, pese a anuncio del presidente Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció temprano que no habría importación. Piden sentarse en una mesa de diálogo para discutir otros temas.

Panamá, Ciudad de Panamá/Un grupo de productores de arroz realizó una marcha que partió desde la avenida Balboa hacia la Presidencia de la República para solicitar que no se realicen las importaciones de arroz. También, pidieron sentarse en una mesa de diálogo para discutir otros temas importantes, entre ellos, el costo de los insumos para la producción de este rubro.

No obstante, el presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Arroz, Arnulfo Morales, indicó que esta protesta se origina del anuncio por parte del gobierno de importar 60,000 quintales de arroz blanco. Dicho anuncio no pueden tolerarlo porque el producto está en plena cosecha y el país tiene suficiente abastecimiento para cubrir la demanda nacional, dijo Morales.

Los miembros de 10 delegaciones de arroceros fueron recibidos por funcionarios y lograron ingresar a la presidencia para presentar sus peticiones.

Cabe destacar que, en su conferencia matutina de todos los jueves, el presidente José Raúl Mulino anunció la cancelación de dicha importación, argumentando que el arroz había "aparecido en los molinos".

“Apareció el arroz de los molinos. Ahora hay arroz y no se va a importar, lo cual me alegra mucho. El IMA siempre está disponible para cubrir los déficits de arroz que puedan generarse, como ha sucedido en varias ocasiones. No somos autosuficientes en arroz, como se ha mencionado anteriormente”, dijo el mandatario.

El presidente explicó que la situación se originó debido a que en un principio se le informó por parte del director de Instituto de Mercadeo Agropecuario, que los dueños de los molinos habían reportado problemas con el suministro eléctrico, lo que afectó la disponibilidad de este rubro esencial en la alimentación de los panameños.

Con información de Jocelyn Mosquera