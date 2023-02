Desabastecimiento de medicinas: ¿Cómo avanzan los mecanismos para combatir este problema?

Ciudad de Panamá, Panamá/La falta de medicamentos sigue siendo un problema para los pacientes panameños, mientras que en la Comisión de Desabastecimiento se siguen buscando mecanismos que permitan el acceso a los fármacos y poder dotar las farmacias públicas y que las personas puedan obtener sus medicinas como es el Observatorio de Medicamentos.

Emma Pinzón, vocera de pacientes de enfermedades crónicas, dijo que se está trabajando en una reglamentación para darle estructura a la comisión, por lo que se necesitará personal dentro del Ministerio de Salud para que ejerza ciertas tareas.

En esta mesa surgen distintas ideas como una aplicación móvil donde las personas puedan ubicar los medicamentos, sin embargo, se requiere de un fundamento legal para crear el observatorio que busca hacer una trazabilidad de los medicamentos, por lo que también será necesaria la participación de varias instituciones.

Pinzón señaló que las ideas deben tener un programa para llevarse a cabo, porque cuando se busca el origen del problema se determina que es el dinero, pero la Caja de Seguro Social solo ejecutó el 60% de su presupuesto para medicamentos.

“Si tienes una ejecución tan baja y le niegas el medicamento a pacientes, cómo se puede justificar porque dices que no tienes dinero, pero no te gastaste lo que te dieron, yo como paciente no puedo comprender”, recalcó.

Sobre el precio de los medicamentos, manifestó que lo que se busca es que el costo sea justo y el producto sea de calidad, por lo que el observatorio dará precios de referencia comparativamente con los nacionales e internacionales.

Pinzón aseguró que, desde febrero del 2020, con el inicio de la pandemia, a los representantes de los pacientes no fueron llamados a reunión, hasta que se dio la reglamentación para la implementación de la ‘app’, no obstante, sin fundamento legal no se puede obtener el precio de las farmacias.

Pese a todos los tropiezos, la vocera de los pacientes dijo que guarda la esperanzas de que este gobierno solucione el problema porque en la mesa están las ideas, pero no son ejecutadas. Además, indicó que es necesario tomar medidas para la ejecución del presupuesto para la compra de los medicamentos y no gastarlo en cosas innecesarias.