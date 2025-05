Meduca entrega órdenes de proceder para mejoras en centros educativos del país

La ministra reiteró el llamado a los docentes a que vuelvan a clases y aseguró que no existirá ningún tipo de represalia.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) entregó este viernes 16 de mayo las órdenes de proceder para realizar mejoras en centros educativos de Ngäbe Buglé, comarca Emberá, Los Santos y Panamá Oeste.

Se trata de una inversión de $26.4 millones y tiene como objetivo mejorar las instalaciones para el beneficio de más de 4,600 estudiantes en 6 regiones educativas.

El acto de entrega y especificaciones de los proyectos se llevó a cabo desde los terrenos de la Escuela Gran Bretaña, ubicada en Pedregal, en donde la ministra de Educación, Lucy Molinar, también recibió la titulación del terreno de este centro escolar.

La directora de Infraestructura, María Pineda, detalló que estos proyectos se ejecutarán bajo las normas de calidad y estándares de construcción de los centros educativos, es decir, que tienen que cumplir con los parámetros que establece el Meduca.

Los centros educativos beneficiados son:

Isidro Guainora, comarca Emberá Wounaan – $10,734,153.98

Cerro Cruz, comarca Ngäbe Buglé – $857,497.28

Manuel María Tejada Roca, Los Santos – $11,212,729.77

Escuela El Marañonal, Panamá Oeste – $2,999,999.98

Centro Educativo Politécnico Agropecuario Buenos Aires, comarca Ngäbe Buglé – $346,653.25

I.P.T. Don Bosco, Panamá Centro – $206,003.36

Primer Ciclo Corozo, Chiriquí – $78,587.83

Durante este evento, Molinar reiteró el llamado a los docentes para que vuelvan a clases, asegurando que no existe ni existirá ningún tipo de represalia por la huelga docente que inició desde el pasado 23 de abril, la cual ha afectado a miles de estudiantes a nivel nacional.

De acuerdo con la ministra, la mayor afectación se está dando en los centros secundarios, en donde se avanza de manera gradual.

Aunque subrayó que "no va a pasar nada" cuando los docentes vuelvan a clases, subrayó que quien no trabaje, no podrá cobrar, una medida que corresponde a lo establecido en la ley.

Molinar aseguró que dentro de la huelga existen presiones a los docentes, incluso "violentas", para que los educadores no vuelvan a clases.

Entrega de títulos de propiedad

Durante este acto, también se entregaron más de 20 títulos de propiedad de terrenos a nombre del Ministerio de Educación, en coordinación con la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati).

Las escuelas tituladas son:

Escuela Gran Bretaña – Panamá

Escuela Carlos Constantino Arosemena – Panamá

Escuela Tierra Prometida - Panamá

Escuela La Playa – Veraguas

C.E.B.G. Juana B. Macías – Veraguas

C.E.B.G. Machuca – Coclé

Escuela El Palmar – Coclé

C.E.B.G. Toabré Abajo – Coclé

Escuela República de Nicaragua – Bocas del Toro

Escuela Mendoza - Panamá Oeste

Escuela de Tinajones Abajo – Panamá Oeste

Escuela Mendoza – Panamá Oeste

Escuela Bella Vista – Chiriquí

Escuela Las Vueltas – Chiriquí

Escuela Primaria de Portachuelo - Colón

Escuela de Cuipo – Colón

IPT Gil Betegón-Martínez – Colón

Escuela Nuevo Veraguas – Colón

Escuela de Gobea – Colón

Escuela Celestino Villarreta – Colón

Escuela de Salamanca - Colón

Huerto Escolar – Colón

C.E.G. Miguel de la Borda – Colón

Próximamente, Meduca entregará nuevas órdenes de proceder por un monto superior a los $71 millones, lo que beneficiará a más de 8,300 estudiantes en cuatro regiones educativas del país.

Información de Yenny Caballero