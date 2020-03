El Ministerio de Educación (Meduca) ha reconocido que no todas las escuelas estarán listas, incluso en el área metropolitana.

A menos de 24 horas de sonar el timbre de entrada, TVN Noticias hizo un recorrido por diversos centros educativos de la ciudad de Panamá y San Miguelito.

En San Miguelito, el Centro Básico General República de Alemania, con la ayuda de las privadas de libertad y los aspirantes a policías, está preparado para recibir a sus casi mil estudiantes.

En Vista Hermosa, la escuela Ricardo Miró, con su retoque de pintura lucía renovada, preparada para recibir a las altas autoridades que participarán en la ceremonia de inicio de clases.

Sin embargo, los tradicionales colegios públicos de Paitilla, los encontramos cerrados, aquí al parecer todo está listo para el inicio de clases.

Aunque nos encontramos a trabajadores de la Presidencia que no pudieron entrar, igual pasó en colegio monseñor Francisco Beckman de Las Cumbres donde los aspirantes de la Academia de Policías (Acapol) no pudieron pintar, ni limpiar porque los funcionarios del Meduca no llegaron.

Más de 877 mil estudiantes iniciarán clases este lunes, en más de 3 mil centros educativos oficiales y particulares.