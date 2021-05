Futuro del Corredor de las Playas, cuarto puente y millonarios proyectos, habla el ministro Sabonge

Luego de que se anunciara la modificación en el proyecto del Corredor de Las Playas, el cual ahora solo abarcará 6 kilómetros por la falta de dinero para su financiamiento, el ministro de Obras Públicas (MOP), Rafael Sabonge salió al paso explicando que en su administración le ha tocado resolver muchos problemas en diferentes proyectos, además, que están buscando mecanismos para llevar adelante el programa de inversión pública, pese a la situación económica que enfrenta el país.

Detalló que en el proyecto que conduce de La Concepción a Volcán en Chiriquí que contemplaba cuatro carriles traería problemas sociales, por lo que se hicieron consultas y se cambió a un proyecto más amigable con la población. De igual forma, señaló que el Cuarto Puente se licitó sin saber cómo se iba a pagar, pero que ya existen dos propuestas de financiamiento y pronto se informará lo que va a pasar.

Otro proyecto de gran importancia para la población y que prometía mejorar el flujo vehicular y acabar con los tranques en días de asueto, donde miles de panameños aprovechan para ir al interior del país y que a pesar de los años en construcción aún se desconoce cuál será su futuro es el Corredor de las Playas.

Sabonge expresó que esta obra tenía problemas de presupuesto y planificación, indicando que se pretendía convertir la Vía Interamericana que pasa por medio de varios pueblos en una autopista de seis carriles, lo que a su parecer condenaría a los pueblos a tener más problemas en la compatibilidad de los autos y los peatones. Además, transformar esta carretera en autopista complicaría el tráfico vehicular durante la construcción y había que reubicar 436 familias, más de 60 mil metros cuadrados de construcción que se tendrían que tumbar.

El funcionario también dijo que por otro lado estaba el tema presupuestario. “El proyecto contemplaba originalmente 20 millones de dólares para adquisición de servidumbre, son cerca de 180 hectáreas que hay que comprar que están aledañas a la carretera interamericana, los avalúos de estas tierras van entre 50 y 175 dólares por metro cuadrado; esto suma un monto alrededor de 165 millones de dólares, o sea 140 millones más de lo que contemplaba el contrato”, manifestó.

Sabonge continuó explicando que la ampliación de la carretera interamericana también requiere cambios en los postes de luz, líneas de agua y puentes elevados que también excede el monto contemplado para realizarlos.

“Para poder hacer el proyecto nosotros teníamos que firmar una adenda con FCC de 190 millones de dólares y el país no está para eso. En este momento estamos rediseñando el proyecto para que las afectaciones no fueran tan cuantiosas. Eso implicaba transformar un proyecto de 6 carriles en una rehabilitación de la carretera actual, pero eso no iba a surtir ningún efecto y el costo de la obra no iba a reducir”, manifestó.

El titular de la cartera del MOP dijo que en lo que se ha avanzado con la empresa es que cobren los trabajos que han realizado y que acepten una adenda de disminución. Asegurando que por el momento se han pagado 6 millones de dólares tanto por los diseños como por los avances de la obra.

Sabonge resaltó que esta obra tenía proyecciones de crecimiento de tráfico para los próximos 20 años, pero ahora hay un embotellamiento en el área de La Pesa que es la entrada a La Chorrera, por lo que se va a hacer una extensión de la autopista Arraiján-La Chorrera hasta El Espino de La Chorrera con un puente a seis carriles que no cuesta lo mismo que una carretera de seis carriles, o sea, el puente por ser elevado cuesta más que la carretera.

Aseguró que se está respetando el diseño actual para la construcción de ese puente, pero es importante que al comparar el valor actual con el valor anterior hay que sumar los casi 200 millones de dólares que no estaban contemplados en el contrato original.

“Hay que ser responsable en el uso de los recursos del Estado. Con respecto a lo sucedido en este proyecto hay una denuncia presentada por terceros y la Fiscalía de Cuentas ha solicitado a la Contraloría hacer una auditoría al proyecto y nosotros estamos con las puertas abiertas para que se haga”, dijo Sabonge, afirmando que si en la auditoría sale que hubo lesión patrimonial entonces tendrían que hacer lo que indica la ley.

Ampliación Puente de Las Américas-Arraiján

El proyecto de ampliación a 8 carriles, según Sabonge, está avanzando satisfactoriamente, sin embargo, el cuarto puente está retrasado porque no tenía un esquema de financiamiento, pero ya se ha solicitado una propuesta de financiamiento al contratista y el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con dos propuestas, por lo que tal vez para mediados de año se pueda informar qué sucederá.

Sabonge manifestó que, aunque se viven momentos muy complicados en materia de economía, se han creado mecanismos nuevos para licitar proyectos que ayudarán a sacar adelante la planificación.

En cuanto al resto del programa de inversión, explico que se ha desarrollado un esquema de proyectos llave en mano con la banca local. “Son unos 26 proyectos que suman mil 162 millones de dólares que están distribuidos en todo el país, de los que hemos licitado 5 y estamos por dar la orden de proceder de dos”.

Además, se está estructurando el programa de Asociaciones Público Privadas que son proyectos grandes que sí están teniendo todos los estudios previos que buscan minimizar que los riesgos de que los proyectos no sean exitosos.

Vía Transítmica- Avenida Ricardo J. Alfaro

Estos dos proyectos de ampliación que tienen más de tres años también serían de gran beneficio para los conductores, sobre todo los que utilizan la Avenida Ricardo J. Alfaro, conocida como Tumbar Muerto, ya que a diario tienen que enfrentarse al mal estado de la carretera en algunos tramos.

Sabonge señaló que en estas obras también hubo algo de mala planificación, pero en la Vía Transístmica solo resta un 7%, lo que ha ayudado a que el tráfico vehicular fluya mucho mejor. Mientras que en Tumba Muerto se están retomando los trabajos, debido a que el contratista original tuvo problemas financieros a causa de la pandemia y tuvo que ceder el proyecto a otro contratista.

Detalló que a este nuevo contratista se le está presionando para que avance en el proyecto y lo finalice cuánto antes.

Finalizó diciendo que pese a la situación económica que enfrenta el país llevarán adelante su programa de inversiones porque hay un compromiso con mejorar la red vial del país y generar empleos, por lo que se están entregando órdenes de proceder a nivel nacional.