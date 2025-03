Ministra de Trabajo cuestiona manejo de fondos sindicales: 'Son $14 millones que se transforman en cierres de calles'

Ciudad de Panamá, Panamá/Tras la sanción de la Ley 462 del 18 de marzo de 2025 que modifica, adiciona y deroga artículos de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Múñoz, se refirió a los retos que tiene la institución que dirige para mejorar los salarios, aumentar los cotizantes a la CSS y desarrollar nuevas políticas para incluir a los trabajadores informales, que actualmente son casi el 50% de los trabajadores, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), dijo la ministra.

Muñoz también cuestionó el manejo de los fondos de educación sindical, señalando irregularidades en su uso y falta de transparencia en la administración de estos recursos. Reveló que, al asumir su cargo, se encontraron anomalías en el Fondo de Educación Sindical, lo que motivó una auditoría preliminar.

"Organizaciones sociales que tenían un capacitador el mismo día, el mismo capacitador en tres capacitaciones distintas y no eran virtuales. Esto nos llamó la atención: una persona que tiene nombrada dentro de su organización paga por el Fondo de Educación Sindical a la esposa, al hermano. Entonces, eso nos llamó la atención y se hizo una auditoría preliminar. Con este resultado se envió a la Contraloría; todos los informes están en recaudo de la Contraloría, la Contraloría está dentro del ministerio auditando estos fondos", expresó Muñoz.

Según la ministra, de los 624 sindicatos que existen en Panamá, solo una minoría maneja los fondos, y estos recursos, que ascienden a 14 millones de dólares anuales, no se traducen en beneficios para los trabajadores.

14 millones de dólares que no les llegan a los trabajadores y eso es parte de las deficiencias que tenemos hoy en contratación. No estamos capacitando a nuestros trabajadores”, añadió.

En respuesta a las protestas y amenazas de huelga por parte de sectores sindicales, la ministra hizo un llamado a la responsabilidad. "Son 1000 oportunidades de empleo diarias a nivel nacional que se pierden por este tipo de arbitrariedades. Vivimos en un país democrático. Vivimos en un país con independencia de poderes”, afirmó.

Sobre la fiscalización de los subsidios a sindicatos, Muñoz destacó que la actual administración no desembolsará fondos a ninguna organización que no haya subsanado las irregularidades detectadas. "Esta ministra no va a firmar un solo desembolso a ninguna organización que no haya subsanado (…) esto es un fondo público. Eso te lo descuentan a ti porque tú pagas seguro educativo, me lo descuentan a mí, se lo descuentan a todos los panameños”, subrayó.

Aclaró que no todas las organizaciones sindicales se encuentran en esta situación, sino que son centrales que contienen sindicatos, que tienen dentro de sus afiliados sindicatos.

Se trata de aproximadamente nueve y unos independientes, los que llaman los no confederados.

No estamos hablando de 2 centavos, estamos hablando de 14 millones de dólares que se transforman en cierres de calle”, criticó.

La ministra indicó que todos los informes preliminares están en recaudo de la Contraloría y, actualmente la Contraloría está dentro del ministerio auditando estos fondos.

"Había organizaciones que históricamente han manejado los fondos y no le dan cabida a sindicatos pequeños", resaltó.

Reformas a la CSS

En cuanto a las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), Muñoz defendió la nueva legislación, destacando que fue ampliamente consultada y que no contempla un aumento en la edad de jubilación ni la privatización del sistema. Aseguró que la ley busca atraer más cotizantes al sistema formal y crear oportunidades de empleo.

"Yo no quiero que los panameños sigan teniendo un salario promedio de $800. Yo quiero crear políticas de empleo y nuestro gobierno quiere crear políticas de empleo que aumenten los salarios y que sean sostenibles en el tiempo", precisó.

