Dino Mon asegura que la Ley 462 'ajusta las pensiones del Sistema Mixto' y 'no toca al sistema solidario'

Ciudad de Panamá, Panamá/"El modelo es muy simple; la verdad que no sé por qué se complica tanto". Esas fueron las palabras del director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, al referirse a las modificaciones al sistema de pensiones y jubilaciones tras la entrada en vigencia de la Ley 462 del 18 de marzo de 2025, que modifica, adiciona y deroga artículos de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS).

Aunque la reforma no incluyó el aumento a la edad de jubilación que el Ejecutivo propuso, contempla que en seis años la nueva Asamblea Nacional deberá analizar si se aumenta o no la edad de jubilación. Para esto, la dirección de la CSS contratará a tres entidades para realizar un análisis actuarial que determinará si es viable mantener o aumentar la edad de jubilación. Así las cosas y al menos hasta los próximos seis años, las mujeres mantienen su edad de jubilación en 57 años y los hombres en 62.

"Cada año se van a hacer auditos actuariales y en seis años, un audito tripartita adicional; con esa información, en seis años la nueva Asamblea decidirá sobre la edad de jubilación, si toma las recomendaciones o no, y se decidirá en ese momento", indicó Mon.

¿Qué hace el nuevo sistema de pensiones?

Según Mon, la reforma al sistema de pensiones no afecta al Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD), en el que se encuentran todos los pensionados y unos 600 mil ciudadanos que cotizan bajo ese sistema, luego de que la reforma de 2005 bajo el mandato del expresidente Martin Torrijos eliminara ese sistema, mejor conocido como el sistema solidario.

De acuerdo con Mon, las reformas contempladas en la Ley 462 de 2025 "modifican las pensiones que el mismo pueblo ha tildado como pensiones de hambre, porque no le salió también la modificación al señor Torrijos en el 2005 y crean el Sistema Mixto que nos damos cuenta después que no genera pensiones suficientes para garantizar la dignidad de los panameños a su retiro. ¿Qué hace el nuevo proyecto? Ajusta las pensiones del Sistema Mixto, no toca las pensiones de Beneficio Definido o solidario, así que a ninguno de los panameños que estamos en el solidario nos toca nada. Ahora se llaman pensiones del Sistema de Capitalización con Garantía Solidaria las que modifican el Sistema Mixto, pero las de Beneficio Definido Solidario no cambiaron".

Explicó que el nuevo sistema de [Capitalización con Garantía Solidaria] "mejora" las pensiones en un "50% porque se capitaliza un 50% más".

De acuerdo con Mon, “las primeras pensiones del sistema mixto van a ser en los próximos 6 o 7 años, las de vejez, y a partir de 7 años, todas las personas que están en el sistema mixto van a pasar al nuevo sistema de capitalización con mejores pensiones”.

Pero, ¿qué es la ‘capitalización solidaria’? Es el nuevo sistema para los que nuevos que entran por primera vez a cotizar a la CSS, que es la capitalización en su cuenta individual como en el sistema mixto, con la variante de que ahora en la capitalización se recibe el 15% de los aportes, que antes de la reforma era de 10%, explicó el director.

¿Qué pasa si solo se cotizan 120 cuotas?

Por otro lado, Mon aseguró que el ‘Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria’ genera unas pensiones “no contributivas, es decir, que tú no pagas por ellas, para aquel que recibe pensiones muy bajas”. Por ejemplo, las personas del sector agro, cafeteros, trabajadores de campos de cañas, entre otros, que “no estaban considerados en leyes especiales, que a duras penas pueden cotizar 120 cuotas”.

“Hoy, si cotizas 120 cuotas, y estás en el agro, y recibes una pensión de 60 dólares, el gobierno te va a poner la diferencia para que llegues a 144 dólares, que es la línea de pobreza, porque nadie debería tener pensiones menores de 144 dólares”, apuntó.

Aclaró que en este método crea una nueva fórmula en la que “los cotizantes que no llegan a una pensión suficientemente buena, habiendo cotizado la mitad de las cuotas” se les garantiza esta pensión de 144 dólares, algo que no estaba contemplado en ninguna ley anteriormente.

Aunque de momento se desconoce cuántas personas se encuentran bajo esta condición, Mon indicó que el ”Estado hizo un cálculo de cuánto podía ser ese dinero, en el que indudablemente se sostiene con los $966 millones que va a poner el Estado”.

Y es que, la Ley 462 contempla que, a partir de la entrada en vigencia, el Estado realizará un aporte anual de forma obligatoria, por un monto de $966 millones al año para cubrir el déficit actuarial del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Esto se contempla en el artículo 101, en donde se establece que los ingresos para cubrir los gastos de administración de la CSS y las prestaciones de los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte estarán a cargo en primera instancia por los empleadores.

Este artículo también contempla un ajuste del monto cada año con respecto al valor del aporte previo, en el que se considera el porcentaje de incremento que genere el análisis actuarial y financiero de la CSS sobre la suficiencia y sostenibilidad a largo plazo del Fondo Único Solidario.

Es decir, el Presupuesto General del Estado deberá incluir la partida correspondiente para cubrir el referido aporte y cuyo ajuste anual no podrá ser superior al 4% sobre el valor del pago al año anterior.

¿Qué es la cuenta de ahorro personal y la cuenta individual?

La cuenta de ahorro personal es la que cada uno va a tener, es decir, los que estaban en el sistema mixto y los nuevos cotizantes que entren; en tanto, la cuenta individual es el conjunto de todas las cuentas de ahorro personal, detalló Mon.

Entonces, ¿qué pasa con los que están en el sistema de beneficio definido? Según Mon, se mantiene la fórmula que todos conocen. Las personas que están en el sistema solidario se seguirán jubilando con el 60% de los aportes, con 240 cuotas y un 1.25% adicional por cada 12 cuotas adicionales, con un máximo de 2,500 dólares.