Ministra de Educación reitera llamado a clases 'sin represalias', escenario podría cambiar desde hoy

Ciudad de Panamá/Las escuelas amanecieron con pocos administrativos y algunos estudiantes, pero sin docentes, esto pese al llamado del Ministerio de Educación (Meduca) de reiniciar las clases este martes 7 de noviembre, a pocas semanas de que culmine el año escolar 2023.

La ministra Maruja Gorday de Villalobos, aclaró que, ellos hacen el llamado a apertura debido a que habían suspendido las clases por la situación que atraviesa el país, por lo que no es necesario el acuerdo de finalización de huelga. Recalcó que quedan 29 días hábiles para culminar el año escolar, y unos 10 días para iniciar exámenes para los graduandos.

Indicó que, un llamado a huelga en noviembre es inusual y genera grandes situaciones que puede afectar la culminación del año y aumentar la cantidad de fracasos.

Dijo que, desde el día uno han tenido comunicación con los coordinadores de los diferentes gremios, señalando que, siguen buscando alternativas, incluso para que las medidas de protestas pueden hacerse en horario alterno.

Confía en que esta semana se pueda dar un punto de encuentro entre los docentes y el Meduca, asegurando que un 30% de las escuelas, sobre todo en áreas de difícil acceso están operativas.

"Lo que estamos viendo hoy, responde a un llamado generalizado, donde tenemos estudiantes de secundaria y gremios que tienen las vocerías. Nosotros sabíamos que hoy iba a ser así, pero no podemos quedarnos inactivos", aseveró.

La titular del Meduca señaló que lo importante en este momento es reinstalar el sistema.

Le preocupa el anuncio de que ‘no habrá recuperación’ y el hecho de que se diga que se va a esperar el fallo de la Corte, sabiendo que esto puede tardar varias semanas, y la situación está generando reacciones emocionales en los estudiantes por la incertidumbre que existe.

Recalcó que el llamado a clases es un paso importante que ha dado el Meduca, sin represalias, porque el año escolar hay que culminarlo.

Reconoció que el retorno será gradual, progresivo y desigual, puntualizando en la importancia que escuelas que tienen horarios especiales por temas de clima y movilización han continuado.

Apeló al llamado a retorno que se ha hecho por todo lo que implica la abrupta suspensión de clases.

"No hay represalias, Meduca suspende, Meduca abre. A partir de este momento estamos en otro escenario, en el sector particular el que no trabaja no cobra", afirmó Gorday de Villalobos.