Sucre sobre Médicos Sin Fronteras: 'Lo que están haciendo es entorpeciendo las funciones de las autoridades en Panamá'

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, enumeró una serie de razones sobre la suspensión de las actividades de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Darién, tal como se dio a conocer recientemente, luego de que la organización informara sobre la atención de cientos de casos de supuestas violaciones a migrantes que cruzan la peligrosa selva en su paso hacia Estados Unidos.

En un comunicado, MSF alertó "sobre eventos masivos de violencia sexual en el Darién", una situación que es "cada vez más cruel y deshumanizante".

En el programa Radar de este domingo, Sucre describió la situación actual con respecto a la población migrante como “bastante compleja” y cada día que pasa las cifras de las personas que llegan a Darién tiene una variante entre 1,200 a 1,500 diarios, lo que genera una demanda en muchos aspectos como alimentación, vigilancia, asistencia y salud.

Aseguró que Panamá, desde que empezó la crisis migratoria ha atendido a los migrantes y “se ha esforzado en hacerlo de manera interinstitucional”.

“Panamá ha sido un país, es un país humanitario y seguirá dando el apoyo”, recalcó.

Finalización de contrato

Sucre contó que, en 2021, vislumbrando que la cantidad de migrantes iba en aumento, firmó un convenio con MSF, al igual que se ha hecho con otros organismos internacionales de asistencia.

Agregó que en 2023 se recibieron las quejas de diferentes entidades por la “falta de coordinación, manejo e incumplimiento que se venía dando por parte de Médicos Sin Fronteras”.

Según Sucre, el organismo fue llamado a una reunión interinstitucional y se les hizo saber “las deficiencias”.

Alega que el organismo no presentaba los informes completos, en tiempo adecuado los expedientes y diagnósticos. En una primera reunión se les informó y se subsanaron algunos detalles.

Sucre indicó que el contrato con MSF terminó el 31 de diciembre pasado y en este momento se encuentran con las demás instituciones haciendo una evaluación del cumplimiento de la normativa panameña, principal problema del organismo, que se niega a entregar información completa a todas las autoridades panameñas, que son las que tienen que cumplir un rol y función en materia de salud, asistencia social, seguridad y judicial.

En tanto, Sucre indicó que todas las entidades hicieron llegar por escrito el incumplimiento de Médicos Sin Fronteras.

“Se han negado a entregar los expedientes con nombre, apellido y diagnósticos de las supuestas víctimas. A entregar al Ministerio Público el nombre de las supuestas víctimas de algún tipo de agresión… una serie de alteraciones a la ley que tiene por normativa panameña darse la comunicación en menos de 48 horas. Pero, ¿Cómo las instituciones le dan seguimiento a un caso grave de un delito si no tenemos el nombre de las víctimas?”, sostuvo el titular de Salud.

El ministro de Salud también indicó que llamaron al organismo y se les dijo que las autoridades debían hacer la evaluación interinstitucional y el análisis de peso del cumplimiento de MSF con la normativa panameña y en beneficio de ayudar a los migrantes.

“Precisamente para eso se firmó el convenio, para traer médicos que puedan apoyarnos y que no acarreara un costo adicional a Panamá”, reiteró.

Aclaró que no es que no hay equipos de salud panameños en el Darién, están allí, y MSF era un apoyo extra. Aseguró que otra organización, Médicos del Mundo, un organismo similar, quiere venir a Panamá y les han informado que presenten su plan y si vienen al país cumplan con la normativa panameña.

“Lo triste es que Médicos Sin Fronteras salga a anunciar o a decir que las autoridades panameñas, porque deja muy mal parado al país, no están cumpliendo con su función ¿Cómo le puedo decir a la policía que arreste a alguien si no tengo el nombre, no se si fue victimario realmente y la policía no puede actuar si el Ministerio Público no se lo ordena? y ¿Cómo el Ministerio Público va a investigar si no sabe el nombre de la víctima ni cuándo ocurrió el hecho? Lamentablemente, lo que están haciendo es entorpeciendo las función de las diferentes instituciones en Panamá”, puntualizó.

El programa Radar invitó a MSF, pero por el momento no tienen vocero, por lo que se hizo referencia al comunicado.

“Todavía, a la fecha, se han negado a dar la información al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Salud, y lo que nos comentan es que tienen que proteger, salvaguardar la integridad de la víctima, el secreto de la víctima si lo desea. Médicos Sin Fronteras no es una autoridad en Panamá, ha venido a ayudar al Ministerio de Salud, al país a dar una ayuda en temas de atención. Aquí la autoridad en materia legal es el Ministerio Público. Si la víctima llega al Ministerio Público y le dice que no quiere poner denuncias o que no quiere que se investigue, eso es un asunto del Ministerio Público y las víctimas”, sentenció Sucre.

“Aquí en Panamá hay todo un sistema para la confidencialidad del individuo”, agregó.

El ministro indicó que el médico panameño tiene la obligación por ley de hacer un diagnóstico ante cualquier sospecha y en menos de 48 horas tiene que hacer la denuncia, guardando la debida confidencialidad. “Si lo hacen los médicos panameños, los médicos extranjeros que vengan tienen que cumplirlo”.