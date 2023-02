Minsa recomienda a la población uso racional del Omeprazol

Panamá/El Ministerio de Salud remendó a la población en general el uso racional del Omeprazol, al igual que otros medicamentos que consume la población.

Se pidió no abusar de este producto, es decir tomarlo el tiempo que le indique el médico (no más de 30 días) y si persisten los síntomas acudir al médico y no automedicarse.

El Omeprazol es un fármaco inhibidor de la bomba de protones que actúa en la célula parietal gástrica. Actúa rápidamente y produce un control mediante la inhibición reversible de la secreción acida del estómago con solo una dosis diaria.

La directora de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud, Elvia Lau,, indicó que a la fecha en el Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV), se han recibido pocos reportes de sospecha de reacción adversa a medicamentos asociadas al principio activo Omeprazol; sin embargo, ninguna asociada a Nefritis tubulointersticial aguda o insuficiencia renal aguda, que indica la Agencia Española de Medicamentos y otros productos Sanitarios (AEMPS).

“Es importante aclarar que este medicamento no se va a retirar del mercado, el Centro Nacional de Farmacovigilancia continuará la vigilancia de este medicamento y de presentarse efectos secundarios en gran cantidad, nosotros de manera precautoria y cumpliendo con nuestro rol, comunicaremos a los profesionales de la salud y a la población”, señaló Lau.

Recalcó que el Minsa que dan seguimiento a las alertas y notas emitidas por las autoridades reguladoras internacionales en materia de medicamentos.

En ese sentido, informó que la Agencia Española de Medicamentos y otros Productos Sanitarios (AEMPS), publicó a principios de febrero en su boletín mensual que en la evaluación de farmacovigilancia se ha observado la aparición de Nefritis tubulointersticial aguda (NTI, por su siglas en inglés) que puede aparecer en cualquier momento durante el tratamiento con Omeprazol.

La nefritis tubulointersticial aguda puede evolucionar a insuficiencia renal”, precisó el documento.

Su uso está indicado en la esofagitis por reflujo, ulceras gástricas, erradicación del helicobacter pylory, hipersecreción gástrica como enfermedad de Zollinger-Ellison y en profilaxis de la erosión gástrica por antiinflamatorio no esteroide.