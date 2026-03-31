Semana Santa: Misa Crismal marca el inicio del año jubilar por los 100 años de la Arquidiócesis de Panamá

Ciudad de Panamá/La misa crismal de este año ha marcado el inicio del año jubilar en conmemoración de los 100 años de la Arquidiócesis de Panamá. La arquidiócesis fue elevada a arzobispado el 29 de noviembre de 1925.

El inicio de este año jubilar fue simbolizado por la apertura de la puerta de la Catedral Basílica Santa María la Antigua por el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, ante la presencia de feligreses y el clero.

Durante estos 100 años, siete arzobispos han pastoreado la iglesia en Panamá. La elevación a arquidiócesis significó que Panamá dejó de ser un territorio dependiente para convertirse en un centro de comunión para otras diócesis, participando activamente en la vida de la Iglesia en la región.

En esta misa crismal, se bendijeron los santos óleos, incluyendo los utilizados para los pacientes y los catecúmenos.

La celebración contó con la presencia de monseñor José Domingo Ulloa y el cardenal José Luis Lacunza. Monseñor Ulloa hizo un llamado al clero a reflexionar sobre la imagen y la huella positiva que dejan en sus feligreses.

Con información de Elizabeth González.