Navidad Compartida: Grupos de amigos llevan alegría a comunidades y familias de bajos recursos

La Navidad es más que una festividad comercial en la que panameños como Paola y Ramses ponen en práctica valores como la solidaridad y la empatía a través de acciones que dan un poco de alegría a niños de zonas apartadas o familias con pocos recursos.

Paola Rojas es la líder, encargada de un hermoso proyecto que se llama Navidad Compartida. Tiene aproximadamente cuatro años organizando esta actividad que, como cuenta, le genera una sensación maravillosa.

“El ver la sonrisa de esos niños te hace sentir como paz y te recarga de energías de una manera increíble”, expresó Rojas.

Mientras que Ramses Bethancourt, dijo que su proyecto nació en el 2018 por iniciativa propia, viendo las necesidades que hay en comunidades de difícil acceso y que uno cuando tiene poco puede entregar mucho.

Son comunidades que de una u otra forma no tienen acceso a agua, no tienen acceso a luz o que tal vez sí lo tienen, pero que no pueden las familias tener esos recursos para poder comprarle un regalo, una ropa a un niño”, expresó.