'No habrá impuesto ni al sol ni al aire', aclara el presidente Mulino

Ciudad de Panamá/Luego de que la Cámara Panameña de Energía Solar diera a conocer su preocupación ante la propuesta de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) que plantea la introducción de cargos en la energía solar, los cuales han sido catalogados como "impuestos al sol", el presidente de la República, José Raúl Mulino, dejó claro que "no habrá impuesto ni al sol ni al aire".

De acuerdo con el mandatario, se está buscando la forma de atraer a los inversionistas internacionales del sector energético para crecer en la producción solar, y este tipo de medidas sería desincentivar económicamente a la industria.

🔗Información relacionada: Etesa recibe 41 ofertas en licitación clave para 2025-2030 ¿La tarifa eléctrica será más baja?

"No podemos estar incentivando esta industria generadora de energía encareciendo los costos al usuario, porque eso es un desincentivo, (...) estamos con mucha insistencia invitando a que los empresarios del sector energético internacional vean en Panamá un buen lugar para crecer en el tema de energía solar, así como la energía del viento, y no es cónsono con esa política de castigar ahora a la energía producida por paneles solares en detrimento del costo de la misma, así que no, eso no va a pasar", remarcó.

Afirmó que cree en la competencia que debe existir entre las empresas solares y la de las otras para que los precios productos de esa competencia puedan ir bajando más.

Sobre este tema la Asep no se ha pronunciado.