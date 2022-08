¿Cuál es el objetivo de la Gran Alianza por Panamá?

La presidenta de Fedecamaras asegura que ya no hacen falta más estudios ni mesas, solo saber cómo se van a aplicar los diagnósticos y hacerlo.

Un grupo de empresarios, productores, clubes cívicos, padres de familia, universidades, y dirigentes comunitarios han creado una gran alianza para proponer un diálogo que lleve al país a la creación de un nuevo pacto social y acuerdo nacional, donde no solo se hablen de temas coyunturales, sino estructurales.

La presidenta de la Federación de Cámaras de Comercios (Fedecámaras), Alicia Jiménez, señaló que la mesa única de diálogo está tomando decisiones coyunturales que son necesarias, pero no se están contemplando algunas aristas por parte de quienes están sentados en esa mesa, destacando que en este momento no hay un diálogo nacional.

Aseguró que hasta ayer se conformó la gran estructura de todos los organismos y organizaciones que se han ido sumando a este grupo con un único objetivo: “ganar ganar Panamá”. Siendo conscientes que todos los sectores tienen derecho a tener una voz dentro de un hilo conductual que parezca la voz de todos.

“No es que somos antagónicos, siempre hemos dicho que la voz del pueblo es la voz del pueblo y hay que respetarla. Sin embargo, en este momento estamos buscando que nos demos entender, no estamos antagonizando lo que ya se logró y debe seguir logrando, pero sí hay que aprovechar la coyuntura para hacer un nuevo pacto social en términos estructurales”, expresó.

Recordó todos los diálogos y diagnósticos que han surgido desde el 2007 que llevan a la misma conclusión, pero ¿Cuándo se va a realizar con efectividad?, se cuestionó Jiménez .

Indicó que ya no hacen falta más estudios sino saber cómo vamos a lograr que el país llegue donde tiene que llegar, con una mesa que concluya en resultados y eso hay que resolverlo en este momento que es una gran oportunidad.

Para ella se ha perdido el liderazgo de parte del Gobierno y el liderazgo de parte de quienes están en la mesa, por lo que es necesario crear un “nuevo gran pacto social por Panamá”.

Reconoce que el tema del combustible, la canasta básica y los medicamentos han sido un gran logro de la mesa única de diálogo por Panamá, no obstante, considera que si hubiesen tomado en cuenta la opinión de todos los sectores se hubiese logrado un acuerdo. Además, señaló que el incremento de los precios tiene que ver con decisiones estructurales de vieja data como la construcción de mercados para que el productor llegue directamente al consumidor.

Jiménez manifestó que de qué vale todo lo que se está haciendo si no se está reactivando la economía y generando empleos, porque no importa que bajen todos los precios si las personas no tienen la capacidad de salir a comprar y decidir qué es lo que quiere.

En cuanto al tema de la corrupción, destacó que hay que hablar profundamente en el tema de asignación de recursos, de uso de los recursos del país, porque hay demasiados privilegios que le llaman ‘incentivos que son privilegios para ciertos grupos’, además el “qué hay pa’ mi” es parte de la cultura del país, por lo que será necesario una campaña cívica nacional tocando puntos como la base jurídica del país, controles y seguridad de justicia.

“Esto tiene que ser un entendimiento del gobierno, de la Asamblea, del Órgano Judicial, de los empresarios que también han aceptado la culpa que tienen, y es por eso que ustedes ven los que estamos enfrente del movimiento, porque hemos dicho déjenos dar la cara por esta situación, necesitamos adecentar el país”, expresó.

Sostuvo que hay una coyuntura difícil, porque si los consumidores tienen derecho a hacer lo que hacen, el productor y el empresario también tiene derecho, entonces, cuando se dan estas crisis hay una disrupción del orden social y económico del país.