Con optimismo cauteloso, más que hablar de “control de la pandemia”, es como según el infectólogo y pediatra, Xavier Sáez Llorens, se debería estar luego de los anuncios de levantamiento de toques de queda y apertura de discotecas y restaurantes con mayor aforo, que hizo el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, este martes 21 de septiembre.

Para el especialista, la palabra control, puede ser contraproducente, porque muchas personas podrían interpretarlo como si ya se hubiese salido de la pandemia y de que ya no hay riesgo, lo que es falso.

Vea también: Panamá ha aplicado más de 5 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19

Este triunfalismo, agrega Sáez Llorens, se ha vivido en países como, Israel, Chile, Reino Unido, Estados Unidos y es contraproducente, porque el virus todavía está, la variante Delta empieza a predominar y seguramente será predominante en Panamá.

Agregó que aún estamos en 4% de positividad de pruebas, que, aunque es bastante bajo, lo ideal sería estar por debajo del 1%, para decir que se tiene un control bastante importante de la pandemia.

“Yo creo que todavía hay peligro y riesgo, no debemos bajar la guardia y tampoco estar en el excesivo triunfalismo, porque en cualquier momento se podría tener otro incremento con la variante Delta”, advirtió.

También recordó, que todavía en Panamá no hay un porcentaje de población vacunada ideal, si bien es cierto se tiene a un 70% con una dosis y algo más de 60% con dos dosis, lo ideal es estar cerca del 85% de personas vacunadas o inmunes.

Vea también: Se levanta el toque de queda en San Miguelito, Panamá Metro y Norte a partir del 27 de septiembre

A juicio del infectólogo, la medida de levantar los toques de queda es más simbólica que científica, porque pasar de 3 a 4 horas en las madrugadas a no tener nada, realmente no tiene mucha implicación desde el punto de vista epidemiológico, pero, quizás la apertura de bares y restaurantes si podría ser un poco más riesgosa, al permitirle la entrada a los no vacunados.

Consideró adecuado esperar hasta el 2022 para hablar de post-pandemia, cuando haya un buen porcentaje de la población vacunada e inmune, se tengan mejores tratamientos, tener cifras bien bajas de infecciones y que no sea un problema de salud pública.

Sáez Llorens destacó que, se ha aprendido tanto de esta pandemia, que la normalidad no va a ser tan exacta como la que se tuvo antes; los hábitos cambiarán en personas que sientan que tienen síntomas respiratorios y se colocarán mascarillas, evitarán el contacto con otros, se lavarán más las manos y tal vez evitarán aglomeraciones, no solo para evitar contagiarse de covid, un virus que seguirá por muchos años, sino para prevenir otras enfermedades respiratorias.

Recordó que la protección de las vacunas no es duradera y con el tiempo se disminuirá la inmunidad, por lo que habría que esperar todos los datos científicos para ver si en el futuro habría que aplicar refuerzos y con qué periodicidad.

Sobre la figura del Estado de Emergencia, en vista del levantamiento de las actividades y medidas de restricción, Sáez Llorens apuntó que, esta es más política que sanitaria y es algo que debería desaparecer.