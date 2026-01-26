Otorgarán más de 100 permisos de ventas para el Carnaval de Las Tablas

Desde hoy 26 de enero hasta el 12 de febrero se estarán otorgando los permisos.

Las Tablas, Los Santos/La ciudad de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, se alista para la organización de su famoso Carnaval Internacional, y el municipio ha comenzado a gestionar los permisos para puestos de venta durante las festividades.

Según informó el alcalde Noé Herrera, desde hoy 26 de enero hasta el 12 de febrero se estarán otorgando los permisos, que superarán los 100 en toda la ciudad, incluyendo el Parque Porras y zonas cercanas al recorrido del carnaval.

El alcalde explicó también que se busca un equilibrio entre el espectáculo y la seguridad: “Permitimos que se quemara hasta dos horas, dos horas y media. Nosotros vamos a la cordura porque sabemos que la comunidad es la que hace el espectáculo, viniendo a verlo junto con las tunas, que son dos organizaciones que hacen sacrificio y mucho esmero para presentar un espectáculo gratuito. Ahora, por lo menos, respeten el decreto alcaldicio”, indicó Herrera. Además, agregó que quienes deseen tiempo adicional para sus presentaciones pueden acercarse a conversar con la municipalidad para analizarlo.

El municipio enfatizó que el objetivo es ordenar la venta informal durante el carnaval, garantizar la seguridad de los asistentes y apoyar a quienes forman parte de las tradiciones culturales de la ciudad.

Con información de Eduardo Javier Vega