Reabren el Corredor Norte tras cierre de padres de familia de la escuela de Guna Nega

Ciudad de Panamá, Panamá/Padres de familia de la escuela Bilingüe de Guna Nega, mantuvieron cerrado el corredor Norte, esto en protesta por la falta de fluido eléctrico en el plantel, pero a horas del mediodía un representante del Ministerio de Educación se acercó al lugar por lo que la vía fue reabierta.

Según Lisbeth Álvarez, una de las madres de familia que se mantienen en sitio, desde hace más de dos semanas la escuela se encuentra si luz y producto de ello, no han podido retornar a dar clases.

Agregó que, el Ministerio de Educación les propuso enviar a los niños en un horario de 7:00 a.m. a 10:00 a.m, pero, los salones no cuentan con suficiente ventilación.

Aunado a ello, los baños del colegio funcionan con bomba y debido a que no hay luz, no se pueden utilizar.

Solicitan que esta situación se subsane cuanto antes, ya que, no quieren que sus acudidos sigan perdiendo clases.

Más temprano la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), emitió un comunicado en el que informaba que procedía al cierre de los accesos en ambos sentidos de la autopista Madden, cerca del puente de Guna Nega, debido a estas protestas, sin embargo, los padres de familia decidieron reabrir la vía.