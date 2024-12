Panamá asegura financiamiento por $200 millones para fortalecer el presupuesto de 2024

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha firmado un contrato de Crédito Revolvente No Comprometido con The Bank of Nova Scotia por un monto de hasta $200 millones de dólares.

Este financiamiento tiene como objetivo principal cubrir parcialmente las necesidades estacionales de liquidez del Presupuesto General del Estado durante la vigencia fiscal de 2024.

De acuerdo con la resolución ministerial MEF-RES-2024-3684, emitida el pasado 23 de diciembre, esta línea de crédito ofrece flexibilidad al gobierno panameño gracias a su estructura de financiamiento abierta.

El acuerdo, con una duración de tres años, establece una tasa de interés anual de 1.375% más el promedio de la tasa SOFR a seis meses, que al 20 de diciembre de 2024 se ubicaba en 4.2%.

Este crédito permitirá al gobierno responder de manera ágil a las fluctuaciones de liquidez durante el año fiscal, asegurando condiciones favorables en un entorno financiero global de tasas de interés variables.

Los fondos serán destinados no solo a cubrir las necesidades presupuestarias, sino también a asumir los costos asociados al financiamiento.

El MEF se ha comprometido a incluir en cada presupuesto anual las asignaciones necesarias para garantizar el pago del capital, los intereses y otras obligaciones derivadas del contrato.

Con la implementación de este Crédito Revolvente, Panamá fortalece su capacidad de gestión financiera, promoviendo la estabilidad y sostenibilidad en la ejecución del presupuesto nacional.

Esta estrategia asegura que las necesidades del país sean atendidas de manera efectiva, reforzando la confianza en la administración económica del gobierno.