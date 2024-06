Panamá se consolida como destino internacional para conferencias de desarrollo personal con la cuarta edición de 'no es vender, es influir'

Ciudad de Panamá, Panamá/Por cuarto año consecutivo, Panamá reunirá a los líderes de la industria de las ventas y liderazgo, la innovación y el emprendimiento, en la cuarta edición de la conferencia internacional "No es vender, es influir", un evento de referencia en el que se presentan las tendencias y oportunidades emergentes en el mundo de los negocios, las ventas y la transformación personal. La jornada se llevará a cabo el próximo 8 de agosto en el Panamá Convention Center y se calcula que tendrá una asistencia de 3,000 personas.

"No es vender, es influir" reunirá a siete conferencistas de renombre, líderes en ventas, liderazgo, negocios y marketing, con resultados comprobados en sus áreas de expertise:

Robin Sharma, reconocido mundialmente como uno de los cinco principales expertos mundiales en liderazgo y desarrollo personal, es también uno de los autores vivos más leídos del mundo. Sharma, ha vendido más de 25 millones de libros en todo el mundo, destacando entre sus obras "El Club de las cinco de la mañana" y el "Monje que vendió su Ferrari".

Alex Dey: Pionero de la superación personal e instructor de técnicas de ventas y negociación de habla hispana. Es conferencista y autor de más de 20 obras literarias, de las cuales, tres best-sellers han cambiado la vida de millones de personas: "La Biblia del Vendedor", "Créalo sí se puede" y "Atrévete, no pasa nada". Dey cuenta con una vasta experiencia brindando conferencias, con más de 11,000 presentaciones en vivo, además de ser asesor de empresas, gobernantes y destacados políticos a nivel mundial.

Coral Mujaes: Disruptiva mentora de habla hispana, empresaria, escritora, atleta, conferencista y speaker que, gracias a sus poderosos mensajes, ha cambiado la vida de miles de personas a través de sus redes sociales, programas en línea y servicios de mentoría profesional.

Carlos Páez: Sobreviviente del accidente aéreo en 1972 en la Cordillera de los Andes, en donde 28 pasajeros fallecieron y 16 fueron sobrevivientes del accidente. En la conferencia, Páez comparte su testimonio acerca de su resiliencia y cómo junto a sus compañeros supieron adaptarse para lograr lo imposible.

Solomon Hicks: Uno de los corredores de seguros de vida más reconocidos en los Estados Unidos. Con más de 50 años de experiencia, Hicks, ha sido agente de Prudential Financial durante más de tres décadas y media, logrando por siete veces consecutivas obtener el Trofeo del Presidente, un prestigioso premio otorgado por la Asociación de Agentes y Representantes Financieros (MDRT, por sus siglas en inglés) a los agentes de seguros de vida que alcanzan un alto nivel de ventas y servicio al cliente. Desde hace 34 años es miembro vitalicio de la Mesa Redonda del Millón de Dólares, un logro notable en la industria de seguros. Entre sus obras literarias destacan "Los sabios terminan primero" y "La vida secreta de un vendedor número uno", donde comparte sus experiencias y conocimientos sobre cómo alcanzar el éxito en el mundo de las ventas.

Omar Alfano: Reconocido productor y cantautor panameño quien ha logrado convertirse en un icono de la música gracias a sus composiciones, interpretadas por más de 226 artistas internacionales. Ha sido galardonado con múltiples premios tanto en Panamá como en Estados Unidos, y ha representado a Panamá como "Embajador Cultural". En esta ocasión, Omar Alfano presentará su conferencia "Te lo tienes que creer", en la que compartirá sus experiencias a lo largo de su carrera.

Beto Boutet: Líder y maestro en el arte de la negociación y las ventas. Como conferencista internacional, ha impactado a más de 25,000 personas en diversos sectores de negocio, tanto a nivel nacional como internacional. Su compromiso con la excelencia y su pasión por las ventas y el liderazgo se reflejan claramente en su trayectoria y logros. Durante dos décadas, ha sido el número uno en ventas de seguros de vida en Panamá y es miembro destacado de la prestigiosa Mesa Redonda del Millón de Dólares (MDRT) y Court of the Table. Es el único embajador de MDRT en Panamá y ha sido reconocido como Top of the Table, el galardón más alto al que pueda aspirar un corredor de seguros en su carrera. En el año 2020, Boutet escribió un libro titulado “No es vender, es influir”, donde comparte nuevas herramientas y técnicas para el mundo de los negocios y las ventas.

Impacto en Panamá y la región

La conferencia tiene un impacto significativo en Panamá y la región, atrayendo desde su primera edición a más de 10,000 empresarios, dueños de negocios, emprendedores, profesionales de marketing/ventas y líderes de diversas industrias. Esto refuerza la posición estratégica del país, no solo como destino turístico, sino también como epicentro de conferencias de clase mundial. Esta dinámica contribuye de manera significativa al impulso económico del país y a la creación de nuevas estrategias comerciales, además de fomentar la creación de conexiones valiosas y actividades interactivas.

"Mi objetivo es posicionar a Panamá como el principal destino en Latinoamérica para eventos y conferencias enfocados en el crecimiento personal, ventas y marketing. Quiero que personas de todo el mundo visiten nuestro país y, juntos, contribuyamos a revitalizar nuestra economía", expresó Beto Boutet.

