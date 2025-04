Diputado Gaitán aboga por transparencia y evalúa primer año en la Asamblea

A pocos días de finalizar el primer año de legislatura en la Asamblea Nacional, el diputado Eduardo Gaitán, de la bancada Vamos, compartió su balance sobre este periodo y los temas que han marcado la agenda legislativa.

Gaitán calificó su primer año como enriquecedor, destacando la presentación de cuatro iniciativas de ley y su labor de fiscalización del uso de fondos públicos. Sin embargo, señaló que se imaginaba una asamblea con trámites legislativos mucho más rápidos.

También puedes leer: Panamá entra en transición climática: inicia la temporada lluviosa y se aproxima la de huracanes

El diputado lamentó que proyectos importantes, como los de interés preferencial en viviendas de segunda, no hayan avanzado debido a la falta de apoyo mayoritario y a la estructura de la Asamblea. "Al final todo se trata de voluntad... de querer hacer las cosas", afirmó, instando a mejorar la agilidad en la aprobación de leyes para el segundo periodo.

Gaitán aprovechó para repasar los cuatro proyectos de ley que ha presentado en el Órgano Legislativo.

Proyecto de voluntariado en materia de limpieza : Busca crear conciencia ambiental y promover el voluntariado para abordar el problema de la basura, especialmente en San Miguelito .

: Busca crear conciencia ambiental y promover el voluntariado para abordar el problema de la basura, especialmente en . Proyecto de análisis de aguas subterráneas : Propone un estudio para identificar y gestionar los recursos hídricos subterráneos , ofreciendo soluciones a largo plazo para las comunidades sin acceso al agua potable .

: Propone un estudio para identificar y gestionar los , ofreciendo soluciones a largo plazo para las comunidades sin acceso al . Proyecto sobre tala ilegal : Busca regular y controlar la tala de árboles , combatiendo la ilegalidad y protegiendo los recursos forestales.

: Busca regular y controlar la , combatiendo la ilegalidad y protegiendo los recursos forestales. Proyecto contra las estafas: Pretende proteger a los ciudadanos de las estafas electrónicas, que han aumentado significativamente en los últimos años.

Transparencia en la Asamblea Nacional

El diputado Gaitán se refirió a la controversia generada por la Contraloría General de la República en relación con las planillas de este Órgano del Estado. Calificó de "daño patrimonial" la falta de transparencia de años anteriores y exigió que se esclarezcan las irregularidades y se identifique a los responsables.

También puedes leer: Kevin Marino Cabrera, embajador designado de EEUU, llegó a Panamá

Gaitán se sumó al llamado del Contralor de la República, Anel Flores, para que se revele el nombre del diputado con una planilla mensual de $300,000, calificando esta situación como un "robo en la cara a todos los panameños". En contraste, informó que su propia planilla es de $12,000, con profesionales de primera línea.

El diputado también denunció irregularidades en el manejo de las planillas, citando el caso de un colega que tenía en su lista a 11 personas que no pertenecían a su despacho. Gaitán instó a reformar el reglamento interno de la AN para evitar estas faltas administrativas y garantizar que los diputados que no asisten a la Asamblea no reciban su salario.

Rol de la juventud en la política

Ante la pregunta sobre su experiencia como diputado joven, Gaitán reivindicó el papel de la juventud en la política, recordando a los mártires jóvenes que lucharon por la soberanía de Panamá.

"La juventud, si se prepara, está dispuesta a tomar las riendas del país y a representarnos honrada y dignamente", afirmó.

También puedes leer: Inician diagnóstico para el plan de ordenamiento territorial de la cuenca del río Pacora

Gaitán concluyó haciendo un llamado a defender la soberanía del país y a ser transparentes en la gestión pública.