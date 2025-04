Contralor Flores confirmó retención de cheques a directores a cambio de listados de docentes en paro

Ciudad de Panamá/El contralor de la República, Anel Flores, anunció medidas estrictas contra los directores de escuelas que no entregaron los informes de asistencia correspondientes tras el reciente paro docente.

Flores explicó que, debido a la falta de informes sobre inasistencias y tardanzas, no se pudieron aplicar los descuentos salariales tras el primer paro registrado semanas atrás.

"El pago se efectuó el día viernes, pero no se pudo hacer el descuento respectivo porque los directores de las escuelas no entregaron el informe de los descuentos a hacerse", afirmó Flores. Agregó que, según los directores, no entregaron los reportes porque "estaban amenazados".

Ante esta situación, el contralor Flores informó que han identificado a todos los directores a nivel nacional y advirtió que en la próxima quincena se les pagará mediante cheque, y no por ACH (transferencia bancaria). Además, dichos cheques serán retenidos hasta que los directores entreguen los informes pendientes.

"Aquí el que no trabaja no se le va a pagar, y eso se va a cumplir, con ellos o sin ellos", sentenció.

Estas declaraciones se dan en medio de un nuevo paro convocado por algunos gremios docentes. Este lunes, debido a las huelgas y protestas anunciadas, el Ministerio de Educación (Meduca) suspendió las clases en escuelas públicas y privadas en todo el país.

Habla la ministra Molinar

La ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció este lunes, después de una reunión con padres de familia y representantes de diferentes sectores de la sociedad civil, que a partir de este martes se podrían aplicar todos los mecanismos que la ley permita, desde retención de salarios, nuevos nombramientos y extensión del calendario escolar, en caso de que no se retomen las clases por parte de los docentes.

En ese sentido, la ministra hizo el llamado a retomar las clases este martes a nivel nacional. Además han creado una etiqueta #Pormiderechoalaprendizaje con el objetivo de defender la educación de los estudiantes.

"Si nosotros permitimos que el miedo nos secuestre, aquí no vamos a tener país y nuestros hijos no van a tener futuro", expresó.

Dijo que, aunque no han conversado directamente con los docentes, sí han enviado mensajes solicitando que se sobreponga el derecho de educación de los estudiantes, ya sea por módulos o de forma virtual, pero que no se siga fragmentando la educación.