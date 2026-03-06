Panamá fortalece su política cultural con la creación del Patronato del Centro de Arte y Cultura de Colón
Este modelo de gestión promueve la colaboración entre instituciones públicas, organizaciones culturales y sociedad civil, con el objetivo de fortalecer el desarrollo cultural y garantizar el acceso a la cultura para más ciudadanos.
Ciudad de Panamá, Panamá/La sanción de la ley que crea el Patronato del Centro de Arte y Cultura de Colón representa un paso importante dentro de la política cultural del país orientada a fortalecer el acceso a la cultura y descentralizar las oportunidades culturales en las provincias.
La normativa fue firmada por el presidente José Raúl Mulino y establece una estructura que permitirá impulsar programas culturales, proyectos educativos y actividades artísticas desde la provincia de Colón.
El director del Centro de Arte y Cultura de Colón, Abel Aronátegui, señaló que esta ley fortalece el papel del Centro dentro del sistema cultural del país.
“Esta ley consolida el trabajo que se viene realizando desde el Centro y nos permite seguir avanzando en la construcción de una política cultural más inclusiva y participativa”, manifestó.
La sanción de la ley reafirma el compromiso del Estado panameño con el fortalecimiento de la cultura como motor de transformación social, así como con la preservación y promoción de la diversidad cultural del país.