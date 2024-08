Panamá llega a mil trasplantes renales, pero está carente de 'donantes fallecidos'

Ciudad de Panamá, Panamá/Recientemente Panamá registró su trasplante renal número mil y de estos, 963 se hicieron en la Caja de Seguro Social (CSS).

El doctor Edgar Figueroa, coordinador quirúrgico de trasplante de la CSS y el doctor Jorge Castro, urólogo, encargados del trasplante renal, explicaron qué representa este hito para el país.

Figueroa dijo que pocas personas están enteradas que aquí en Panamá se lleva un volumen tan alto. Considera que es un número significativo que significa la madurez en el programa, cosa que se necesita para incorporar otros.

Se trata de una misión de equipo, donde intervienen tecnólogos médicos, enfermería, nefrólogos, los urólogos y una gran cantidad de profesionales que contribuyen al crecimiento de este programa.

Por su parte, Castro dijo que este tipo de intervenciones cambia la vida de los pacientes, principalmente de aquellos que están ligados a una diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal.

La enfermedad renal cada vez más va en aumento y se estima que entre 50 y 60 pacientes ingresan a hemodiálisis por mes y la demanda de pacientes que necesitan esta opción quirúrgica para salir de diálisis es alta.

En la lista de espera hay más de 200 pacientes, incluyendo jóvenes y niños.

Figueroa recalcó que hay tres causas importantes, que son diabetes, hipertensión y los problemas renales intrínsecos.

Sin embargo, el médico destacó que “el hecho de haber llegado a los mil trasplantes no significa que estamos bien, porque realmente en donantes fallecidos no estamos bien, si no hay donantes no hay trasplantes”.

Instó a la población a ser donante de órganos.

Figueroa reiteró que el donante fallecido es controlado, se da dentro de un hospital, el 4% de las muertes hospitalarias son candidatos, pero la mayoría de este porcentaje no dona.

Las personas que quieren ser donantes deben conversar con sus familias y luego expresarlo cuando van a hacer sus trámites de cédulas.