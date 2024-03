Unidos por un riñón, la vida después de un trasplante

“Cuando tienes una insuficiencia renal crónica, pasas de vivir la vida a sobrevivir, porque es un día a día, dependes de una máquina, no de ti, ni de tus órganos nativos, eso te hace totalmente dependiente”, así recuerda Luis Duarte su período de vida con insuficiencia renal crónica antes de ser trasplantado.

Con forma de frijol, pequeños como un puño, pero, tan vitales como el corazón, así son los riñones, ambos conforman una máquina que dentro de nuestro cuerpo es la responsable de filtrar la sangre para eliminar toxinas, el exceso de agua y mantener el equilibrio entre agua, sales y minerales.

Hábitos tan simples como tomar 2 litros de agua, hacer actividad física, comer bajo en sal, evitar las azúcares, y llevar una dieta saludable evitarían que las personas padezcan hipertensión o diabetes, las principales causas de la insuficiencia renal tradicional.

La Organización Panamericana de la Salud define la insuficiencia renal crónica como la pérdida gradual de la función renal, o sea, que los riñones ya no funcionan de forma óptima, sin la capacidad de poder eliminar las toxinas del cuerpo, lo que provocaría un “envenenamiento” a quien la padece.

Y aunque enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y obesidad ocupan el 50% de las causas de esta enfermedad, en Panamá existe un 14% de pacientes que desconocen por qué ingresaron a esta lista, como el señor Duarte, que fue diagnosticado a los 28 años y hoy día tiene 14 años desde que fue trasplantado.

Duarte contó que tras haber estado 12 meses en diálisis mientras se cumplía con el procedimiento para hacer el trasplante por medio de un donante vivo relacionado, en este caso, su hermana, ahora se puede decir que volvió a “una vida normal plena”, no obstante, no hay que olvidar que el trasplante es solo un tratamiento, no una cura.

Volví a la normalidad, cuando me trasplantan, yo lo puedo denominar como, volver a nacer”, expresó.

En Panamá, hay más 2,500 pacientes en terapia de remplazo renal, de ellos 2,000 están en hemodiálisis, 500 en diálisis domiciliaria y cerca de 1,000 pacientes con trasplante de riñón que atiende la Caja de Seguro Social, pero, dentro de las instalaciones del Ministerio de Salud se atienden otras tantas.

La nefróloga Karen Courville, coordinadora nacional de diálisis de la CSS, explicó que los riñones filtran cerca de 80 litros de sangre diarios, allí se extraen las sustancias de desechos, mientras que otras como las proteínas son reabsorbidas. Las toxinas pasan a la orina, pero, las personas con insuficiencia renal dejan de producir orina, por lo que no pueden expulsarlas y estas se acumulan en la sangre.

La diabetes, hipertensión y obesidad ocupan el 50% de las causas de la insuficiencia renal crónica, por lo que es muy importante llevar estilos de vida saludable, y realizar control de salud al menos una vez al año.

“El problema es que estas enfermedades son asintomáticas los primeros años y estamos acostumbrados a que vamos al doctor cuando nos sentimos algo”, declaró.

Continuó diciendo que una política de prevención, es que a partir de los 40 años, o desde los 35 en caso de riesgo de herencia por papá o mamá, las personas asistan a control médico anualmente para chequearse la presión, la glucosa, medir la creatinina y un examen de orina para ver si hay o no indicadores de enfermedad renal.

Prevención

Las enfermedades crónicas, en su mayoría, están ligadas al estilo de vida de las personas, por lo que se recomienda educar desde los más pequeños para que aprendan a alimentarse, hidratarse, hacer actividad física y hacerle una lonchera saludable con yogur, galletas de avena, frutas, entre otras cosas para evitar que los niños compren en las escuelas.

Si hacemos un buen trabajo de prevención con los niños, entonces tendremos jóvenes saludables y tendremos adultos saludables”, dijo Courville

Recalcó que en Panamá la esperanza de vida es de 85 años, y mientras más vivan las personas, más probabilidad de tener hipertensión o diabetes van a aumentar.

“Son enfermedades de alto costo, la prevención es la clave”, puntualizó.

Comer bajo en sal

Evitar bebidas carbonatadas

Eliminar los azúcares

Hacer actividad física

Hemodiálisis

La hemodiálisis es una terapia que se realiza a los pacientes con insuficiencia renal crónica tres veces a la semana con una duración de hasta cuatro horas, en la que una máquina, llamada riñón artificial, es conectada a la persona por medio de catéteres, fístulas, o un injerto.

Courville explicó que por medio de este mecanismo la sangre sale del cuerpo, pasa por la máquina que limpia la sangre y la vuelve a introducir al cuerpo, aunque no 100% limpia porque no es lo mismo que un riñón. Destacó que, hay personas con más de 10 años en la terapia.

Actualmente, entre 25 y 30 personas mueren mensualmente por insuficiencia renal crónica, mientras que unas 50 ingresan a hemodiálisis.

Courville indicó que, hace 20 años, los pacientes de diálisis solo vivían tres años, pero ahora, con la tecnología, el mejoramiento en los filtros de las máquinas y se cuenta con más riñones artificiales, por lo que las personas pueden durar más de 14 años en diálisis, pero, se tiene más pacientes.

Trasplante, una oportunidad de vida

La insuficiencia renal crónica tiene tres formas de ser tratada, por medio de la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante, esta última es la mejor opción, pero, no todos tienen la oportunidad de encontrar un donante vivo o muerto.

Como ya mencionamos, en el país hay cerca de mil pacientes trasplantados, pero en lista de espera hay otras 200, y 50 más que están en proceso.

La doctora Courville aclaró que, solo se convierte en donante fallecido, una persona que se le haya diagnosticado muerte cerebral porque es irreversible, y no porque se acelere su muerte, destacando que esta persona puede ayudar a ocho más, porque se aprovechará además de los riñones, el corazón, las córneas, el hígado, el páncreas, médula, huesos.

Mientras que los donantes vivos relacionados, son aquellos que hasta el cuarto grado de consanguinidad y hasta el segundo grado de afinidad (conyugue, y cuñados).

Maribel Duarte, es una donante viva, ella dio uno de sus riñones a su hermano Luis Duarte, que requería ser trasplantado, contó que la decisión la tomón desde el primer instante, aunque al principio su pariente se negó.

Comentó que, aunque el proceso fue tedioso, largo y de mucha disciplina, para ella fue algo muy bonito porque se trataba de su hermano.

Después del trasplante, mi vida normal, como siempre. No ha habido ningún tipo de cambio”, expresó Duarte.

Expresó sentirse feliz de poder haberle donado a su hermano

Por su parte, Courville, indicó que a los donantes vivos se les hace una serie de exámenes para evitar que después vaya a enfermar. Posteriormente, se les da un seguimiento cada seis meses para asegurar que estén en el peso correcto y una presión arterial normal, incluso llegan a tener mejor cuidado que el resto de la población.

Gracias a que tenemos dos riñones… el donante vivo puede mantenerse con un solo riñón el resto de la vida, porque un riñón compensa la función del otro”, manifestó.

Recalcó que hoy día es más fácil conseguir un donante vivo, porque el equipo médico puede explicarles a las personas la situación y estas acceden. Pero hay mayor complicación para conseguir un donante fallecido, ya que, aún hace falta más educación para romper con el mito de que es mejor fallecer con sus órganos.

Por su parte, Duarte destacó que ella hace sus controles cada año y hasta el momento no ha tenido complicaciones, por lo que aconseja a las personas a donar.

Es algo muy bonito salvar vidas, esto se trata de salvar vidas y darle una mejor calidad de vida a los familiares. Es una enfermedad muy dura y que al final no tiene cura”, declaró.

Asimismo, su hermano Luis Duarte, dijo que “es una oportunidad que Dios nos da para salvar una vida, para cambiar una vida, debemos evitar pensar con estigma de que si dona no va a volver a ser igual, la persona que dona si está bien no tendrá ni siquiera que tomar medicamentos”.

La doctora Courville explicó que no todos los pacientes pueden ser trasplantados, esto depende mucho de la edad.

Capacidad hospitalaria

En los últimos años, hemos visto como la capacidad hospitalaria para atender esta enfermedad ha quedado rebasada por la gran cantidad de pacientes que mensualmente están ingresando al tratamiento, incluso, el año pasado cuando se realizó el reportaje Agonía de una enfermedad, se evidenció la lamentable situación de algunos pacientes que viajan largas distancias para poder hacer sus tratamientos debido a que las salas cercanas a su residencia están llenas.

Así mismo, se nos confirmó que hay pacientes que esperan en sala de hospitalizados a que se desocupe una máquina para iniciar su tratamiento, muchas veces que “se desocupe una máquina”, significa la muerte de otro.

La Coordinadora Nacional de Diálisis, asegura que, si bien es cierto que la demanda siempre será mayor que la capacidad instalada, la diálisis domiciliaria o peritoneal es más cómoda y no requiere de una unidad física, por lo que se trabaja en el ingreso de pacientes a ese programa.

En la Caja de Seguro Social hay pendiente una licitación para la instalación de unas cinco nuevas salas de diálisis que permitiría agregar 250 riñones artificiales, por lo que Courville considera importante continuar con este proceso.

Este 14 de marzo se celebra el Día del Riñón, por lo que en diferentes instalaciones hospitalarias de la Caja de Seguro Social se están realizando actividades para concientizar a las personas sobre el cuidado del riñón y la importancia de la prevención.