Panamá Pride: México será el país invitado en la semana del Cine y Arte Diverso 2025

Panamá/Panamá Pride anunció este lunes la celebración de la Semana del Cine y Arte Diverso 2025, un festival cultural que se desarrollará del 23 al 27 de junio en La Manzana, Santa Ana, y que este año tendrá como país invitado a México, con la proyección de cuatro cortometrajes de ese país.

La organización reveló una agenda artística cargada de cine, teatro, literatura, fotografía y pintura, con el objetivo de visibilizar las diversas identidades y fomentar la inclusión a través del arte. Las actividades se realizarán de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y estarán abiertas al público.

Son cinco días en los que, de 5 de la tarde a 9 de la noche, podrán ver documentales, series, películas, obras, pinturas, libros. Lo que se busca es que Panamá conozca el arte diverso y que cada quien cuente su historia”, expresó Franklyn Robinson, vocero de Panamá Pride.

La directora del festival, May Ruiz, destacó que el evento llega a su tercera edición, consolidándose como un espacio cultural inclusivo. “Este año reuniremos a todo tipo de artistas; no se trata solo de personas diversas, sino también de aliados heterosexuales que se suman con sus expresiones artísticas. Aquí todos son bienvenidos, porque en este espacio no se discrimina a nadie”, afirmó.

La conferencia de prensa contó con la participación de figuras clave del ámbito cultural y social: Luis Márquez de Maerks, Emmy Polo (Dirección de Cine del Ministerio de Cultura), Luan Weber (Asociación Hombres Trans Panamá), Milko Delgado (artista y gestor cultural) y Harneet Sing (director de La Manzana).

La Semana del Cine y Arte Diverso forma parte de la agenda oficial del Panamá Pride, que culminará con la Marcha del Orgullo y el Festival Panamá Pride el próximo sábado 28 de junio en el Casco Antiguo, bajo el lema “El orgullo eres tú”.