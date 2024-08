Panamá reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que Panamá reconoce la victoria de Edmundo González Urrutia, como presidente electo de Venezuela. Así lo anunció en su cuenta de X, en horas de la tarde de este viernes 2 de julio.

"Panamá se une al reconocimiento de Edmundo González como electo Presidente de Venezuela. Que impere el respeto a la voluntad popular como base de la democracia", dijo el mandatario en su red social.

El gobierno panameño ha sido enérgico con el régimen de Nicolás Maduro, a quienes solicitaron que se respete la voluntad del pueblo venezolano.

De igual forma, Panamá fue uno de los 17 países que votaron a favor de la resolución presentada en sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que pedía transparencia al Consejo Nacional Electoral (CNE).

La resolución exigía que se publicaran los resultados de las votaciones presidenciales en cada centro de votación, así mismo una verificación de los resultados con la presencia de observadores internaciones, sin embargo, la misma fue rechazado tras no lograr los votos necesarios.

La propuesta obtuvo 17 votos a favor, cero en contra, y 11 abstenciones entre los estados miembros que participaron del encuentro extraordinario.

En ese sentido, Mulino lamentó lo sucedido e indicó “Panamá no avalará en la OEA ninguna resolución que no sea integralmente útil para llegar a una real y pronta solución a esta grave situación provocada por el régimen de Maduro. Venezuela y su pueblo no merece transacciones en temas que son de caros principios".

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, ha dejado clara la posición de Panamá en esta polémica, y dijo que Panamá apoyará la lucha por respetar la democracia venezolana.

Los 17 países que votaron a favor de la resolución del Consejo Permanente de la OEA fueron: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

En tanto, las 11 abstenciones fueron Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Dominica, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía.

Maduro insiste en que ganó las elecciones, sin enseñar las actas, mientras la oposición venezolana sigue reclamando la victoria con acta en mano.

Este viernes 2 de agosto, el líder del chavismo fue ratificado como presidente por la autoridad electoral de Venezuela para un tercer mandato. Según lo publicado por el CNE, de línea oficialista, Maduro aplastó a González Urrutia con un 52%.