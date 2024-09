Dirigentes del PRD rechazarán cualquier propuesta sobre medidas paramétricas en la CSS

Panamá/Miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) anunciaron esta tarde que la posición de su colectivo es rechazar cualquier medida paramétrica que se intente utilizar para salvar la Caja del Seguro Social (CSS).

Piden al gobierno buscar soluciones alternativas, pues no permitirán que sean los ciudadanos ni los empresarios quienes soporten dicha situación.

“Las medidas paramétricas no son la solución; un país que no protege a sus trabajadores no protege su futuro. Defendemos un sistema justo donde se respete la dignidad y el esfuerzo de cada panameño. No permitiremos que la carga recaiga siempre sobre los mismos”, leyó Aritesla Castillo, del Frente de Profesionales.

Aseguran que rechazar las medidas paramétricas no significa que no tengan propuestas. Dejaron claro que sus frentes profesionales están trabajando en presentar alternativas.

Precisamente, una de las propuestas que presentó Mitchell Doens, exsecretario general del PRD y actual miembro de la Comisión Política del mismo, fue la utilización de los recursos que aún pueda generar la mina para el país.

"Decimos el tema de la mina, porque la mina se va a abrir para después cerrarla; y si de allí se pueden aprovechar los ingresos que resulten de la venta de la producción de material, muy bien se podrían utilizar todos esos ingresos, además de garantizar el cierre de la mina”, explicó Mitchell Doens.

En la conferencia también habló el diputado Benicio Robinson, hijo, quien planteó que, aunque dio su voto favorable al director de la Caja del Seguro Social, Dino Mon, le preocupa que este siempre diga que “el panameño tiene que dar su cuota de sacrificio” sin explicar en qué consistiría ese sacrificio. Como miembro de la bancada del PRD, señaló que el tema de la reforma a la Caja será una decisión de partido, donde se discutirá la posición que tomará la bancada.

La conferencia del PRD se llevó a cabo luego de que el presidente José Raúl Mulino, tras la ratificación de Dino Mon, recordara que no permitirá que los sectores simplemente se opongan y hablen de medidas paramétricas sin presentar propuestas con factibilidad económica para el problema de la CSS.

Además, ha dejado claro que continuará con las reuniones con los diferentes sectores del país, encaminado a presentar un proyecto a la Asamblea para reformar la ley de la Caja.

La CSS mantiene un déficit en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, que hasta la fecha no ha sido solucionado. El PRD se une a los demás grupos de trabajadores y sindicalistas que han manifestado que no aceptarán reformas que aumenten la edad de jubilación o el pago de cuotas al asegurado.

El informe de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) establece que este 2024 se acabarán los fondos.

Se estima que habrá una reducción progresiva de los cotizantes activos, y por tanto de los ingresos por contribuciones.

En la conferencia estuvieron presentes Mitchell Doens y Balbina Herrera, de la Comisión Política; Amado Cerrud, del Consejo Directivo Nacional; Aritesla Castillo, del Frente de Profesionales; Arelys González, presidenta del Frente Femenino; y los diputados Raphael Buchanam, Benicio Robinson, hijo, y Javier Sucre.