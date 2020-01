'La pobreza': la justificación de los diputados para entregar jamones y bolsas de comida

El diputado Melchor Herrera, justificó dicha acción asumiendo que entiende que el rol de los diputados es el de hacer leyes, ser fiscalizador del cumplimiento del desempeño de los servidores públicos, entre otros; sin embargo, hay que enfocar la parte positiva y ver el lado humano.

“ Los diputados de la República, históricamente han hecho esfuerzos para gestiones de atender sus circuitos sobre todo en la época de navidad; enfoquemos la parte positiva hay gente que se le acerca a uno diciendo que no tiene qué poner en la mesa”, destacó Herrera.

Herrera negó que los diputados tengan las prebendas o de gestionar directamente la entrega de jamones, por el contrario dijo que esto es labor de las Juntas Comunales y de las alcaldías.

“ En lo personal yo compré unos jamones y bolsas de comidas, con recurso propio y lo seguiremos haciendo así” advirtió.

El diputado Leandro Ávila, también negó el hecho de recibir este tipo de donaciones “ yo no he entregado ningún jamón, no tenemos nada que ver con eso, entiendo que fueron a las juntas comunales, representantes y gobernaciones”.

Con respecto a que su nombre aparecía en una de estas listas, dijo que habría que ver si esas listas son falsas o no.

Contrario a ellos, la diputada Ana Giselle Rosa, enfatizó que los diputados deben enfocarse en realizar leyes a que ayuden a que los ciudadano tengan mejores condiciones de vida.

“ Darles un jamón no mejora la vida de nadie, es lamentable que el mes de diciembre varias personas me escribieron para decirme que no tenían qué poner en la mesa, pero regalarles un jamón no es la solución” advirtió.

La diputada dijo que hay que aterrizar en temas que no los lleven a situaciones como estas y puntuales.

Por su parte, el diputado, Luis Ernesto Carles, manifestó que seguirá repartiendo lo que pueda conseguir, ya sea con donantes u empresas privadas, esto pese a estar consciente de que el principal papel de los diputados es el de hacer leyes.

“ Yo no he recibido nada, pero sí diré que he repartido muchas cosas en mi circuito, que no tiene que ver únicamente con los productos señalados”.