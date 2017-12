Los casos que no podrían atender las magistradas designadas por Varela en la CSJ

Las recién designadas magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), deberán declararse impedidas en sonados casos de alto perfil. Una como fiscal investigó la mayor parte de los casos de corrupción, mientras que la otra gestionó la intervención de la casa de valores Financial Pacific y fue activista de la campaña política del actual gobierno.

En su condición de Fiscal Anticorrupción, Zuleyka Moore investigó los casos de irregularidades que se dieron en el gobierno anterior, entre los que destaca el peculado en el Programa de Ayuda Nacional (PAN) y el caso Odebrecht.

De asumir el cargo de magistrada, Zuleyka Moore reemplazaría a Jerónimo Mejía en la CSJ. Sería la juez de garantías en cuatro investigaciones al expresidente Ricardo Martinelli: el caso de los pinchazos telefónicos, comida deshidratada, Cobranzas del Istmo y el peculado en la Caja de Ahorros.

“En el caso de Moore, le tocaría a un suplente terminar los casos de Odebrecht”, señaló Raúl Olmos, abogado y consultor del Sistema Penal. “Hay que plantearse la posibilidad de emular lo que sucede en Costa Rica, República Dominicana y Chile, en donde el 80% de los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia son de procedencia judicial. Saben ser juez, han pasado por escuelas judiciales y saben cómo atender los hechos y decidirlos”, apuntó.

Mientras que Ana Lucrecia Tovar de Zarak, fue presidenta de la junta directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), cuando se ordenó la intervención de Financial Pacific.

En redes sociales, circulan fotos donde aparece identificada con la campaña política del actual presidente Varela. Tovar de Zarak reemplazaría a Oydén Ortega y sería la fiscal del caso de comida deshidratada seguido a Martinelli.

“La capacitación de la señora está enfocada en materia bancaria y de valores. No tiene esa capacitación integral para ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia, carencia que hemos señalado también en la licenciada Moore. Nosotros no logramos entender como un magistrado que va a tener que entrar a resolver amparos de garantías constitucionales, inconstitucionalidad, habeas corpus, casaciones en materia civil e inclusive dentro del pleno de la Corte va a tener que ver temas de forma integral, no tenga esa capacitación”, cuestionó Dionisio Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados.

Tanto Moore como Tovar de Zarak, estarían impedidas de atender expedientes de casos de corrupción en los que ya han tenido una actuación previa.