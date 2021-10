Aprueban tercer bloque de reformas al Código Electoral

Por Meredith Serracín (Periodista)



En medio de la polémica por el articulo 192 que trata de la adjudicación de curules y durante una discusión que se extendió por 4 horas, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó el tercer bloque de reformas al Código Electoral.

Curiosamente, al momento de dar lectura por individual a los artículos para su aprobación, los comisionados se saltaron el articulo 192 que trata sobre la distribución de curules, a través de los mecanismos de residuo y cociente.

La acción ya había sido advertida por el diputado independiente, Juan Diego Vásquez, pese a que el reglamento interno del parlamento establece el voto articulo por articulo, sin saltarse ninguno.

"El pretender que hoy no se discutan temas como por ejemplo la adjudicación de curules en circuitos plurinominales, no es una opción que tiene la comisión, porque deben o aprobar la propuesta, rechazarla o modificarla a lo que tengan a bien la mayoría de mis colegas... No votarlo, no es una opción", refutó Vásquez.

De igual manera, el diputado panameñista, Luis Ernesto Carles, rechazó que se haya saltado el articulo. "Esto lo que prevé es que mañana vienen con modificaciones y lo que más preocupa es que no sean solo modificaciones del bloque 3, sino que quieran meter modificaciones del bloque 1 y 2", manifestó Carles.

Por su parte, el no haber sometido a votación el articulo 192 fue defendido por el diputado presidente de la comisión, Víctor Castillo, bajo el argumento de que la resolución por la cual se inició este debate establece en su último punto, que mañana que se retoma la sesión se pueda revisar todo lo aprobado y se puedan realizar modificaciones a los diferentes artículos.