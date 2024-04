Pleno de la Asamblea no pudo sesionar por falta de diputados

Ciudad de Panamá/Este jueves 25 de abril, el Pleno de la Asamblea Nacional no pudo abrir sesión debido a la falta de quórum de diputados, pues según la norma se necesita la asistencia de al menos 24 diputados.

En el primer llamado solo habían 14 diputados y en el segundo llamado 9. Se tenía previsto el inicio de esta a las 9:00 a.m., sin embargo, la situación derivó en el cierre sin dar debate a ningún proyecto.

El diputado Juan Diego Vásquez calificó la situación como “históricamente negativa”, a su juicio, los diputados que buscan la reelección deberían estar trabajando en los últimos días, debatiendo leyes como los auxilios económicos, energía económica, salud, presupuesto del Instituto Oncológico, entre otros temas cruciales e importantes para el país.

Añadió fuertes críticas hacia un grupo de diputados que decidieron no asistir a la sesión ordinaria de este jueves 25 de abril, sabiendo que esa es su responsabilidad. La solicitud que hace Vásquez es que quienes no asistan en los últimos días de las sesiones ordinarias, se les descuente el salario porque eso sería lo justo.

"El reglamento dice que, quienes estén ausentes a una sesión que no arranca se les debe descontar, que a esos que faltan todo el tiempo, pero que se incubren en los responsables que sí venimos y no se les descuenta, porque la ley así lo permite, que al menos hoy que no vinieron, se les descuentes, que es lo justo y lo que debe pasar siempre para quien no cumple su trabajo" manifestó Vásquez.

Desde su punto de vista, los diputados que buscan reelgirse deben buscar los votos demostrando el buen trabajo que se puede hacer desde la Asamblea, y no buscando votos a través del "clientelismo" en las diferentes comunidades del país.

Con información de María De Gracia