Aspiraciones políticas de Guillermo Ferrufino le darían fuero electoral

De aprobarse la candidatura de Ferrufino, la Ley Electoral establece que tendría fuero desde el momento que se haga oficial la postulación y hasta 15 días después de la elección primaria.

Aún no hay fecha para el periodo de postulaciones de las primarias de CD.

Sin embargo, el coordinador del Foro de Reformas Electorales, Roberto Troncoso, advirtió que una vez se cumpla el trámite de postulación, los juzgados deberán pedir el levantamiento del fuero para realizar las audiencias pendientes al exministro.

"Y lo hacen con la intención en un 99% de evadir la justicia. Y al evadir los procesos, lo que hacen es que el tiempo corre. Al correr el tiempo, lo que están provocando la prescripción del potencial delito o proceso. Siento que no es justo con un país que está ávido de justicia", comentó Troncoso a TVN Noticias.

Según Troncoso, a pesar que tiene casos pendientes con la justicia, Ferrufino puede participar en una elección porque no tiene una condena en firme.

El magistrado del Tribunal Electoral (TE), Eduardo Valdés Escoffery, explicó que el fuero de los candidatos a puestos de elección se levanta una sola vez.

"No, sobre los mismos hechos ya no. Una vez levantado sobre un expediente, ya se queda levantado. No hay que volver a levantarlo por el hecho de adquirir el fuero", detalló Escoffery a TVN Noticias.

El exministro de Desarrollo Social, no goza de esa inmunidad en estos momentos por lo que en ninguno de los casos en su contra, se ha tenido que solicitar el levantamiento del fuero electoral.

Ferrufino está citado a una audiencia preliminar el próximo 4 de julio, por un presunto peculado en el alquiler de helicópteros.