Diferencias internas de CD benefician a otros partidos, según Castañeda

De esa manera lo ve la actual diputada del CD, Dana Castañeda, quien además considera que la renovación de la Junta Directiva debe ser una fiesta que se había estado aplazando por dos años. La directiva, de acuerdo a los estatutos de ese colectivo se debe renovar cada 5 años.

La diputada del circuito 2-3 celebra que para la elección de 15 puestos haya más de 80 postulaciones porque eso quiere decir que “el CD está vivo”, tomando en cuenta que es un partido que ha pasado por traumas y está accidentado.

Castañeda ha dejado claro que el liderazgo de Ricardo Martinelli no está en discusión, pues lo mantiene dentro y fuera del partido, de hecho asegura que si estuviera en Panamá apoyarían su candidatura.

“Si estuviera en Panamá [Ricardo Martinelli], ya estaríamos caminando el país… sería otra cosa. Pero no va a venir porque no siente que se le respetan las garantías y siente que no se quiere investigar y no se quiere tener un acto en derecho…”, aclara.

Sin embargo, cree que el CD necesita una persona que esté físicamente en Panamá, que no puede ser Ricardo Martinelli porque está detenido en una cárcel Federal de Miami, Estados Unidos, desde el mes de junio.

Para la diputada, decir que hay intentos de querer robar el partido, es una falta de respeto con los convencionales.

En cuanto a los señalamientos de diversas corrientes a lo interno del partido, la parlamentaria manifestó que “la situación” que se vive, se ha generado por la falta de debate.

Dijo que la dirigencia actual, se está equivocando, porque se tiene que buscar el camino del diálogo, del consenso y dejar que fluya la democracia.

“No sigamos abriendo brechas y heridas que después no se puedan reconciliar porque después vamos a llorar todos…”, sentenció Castañeda.