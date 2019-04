Varela asegura que las críticas son parte del cargo, a pesar de que lo “une hasta una amistad a las personas que más se encargaron de este tipo de presión antes del puesto”.

“Aquellos que dicen que no se hizo nada, hay que enseñarles las obras. Todos los días repetir que no se hizo nada y no enseñar ninguna obra de gobierno es buscar beneficios. Pero yo creo que el ejemplo se da trabajando”, señaló el mandatario.

El presidente Varela manifestó que evita contestar porque “soy el presidente de la República y el pueblo se merece un presidente que lleve un país en paz, pero ya terminando mi mandato, si es bueno saber que hay cosas que corregir para el futuro”.

El presidente Varela también sorprendió con un tuit poco habitual en su cuenta la tarde del domingo 21 de abril y volvió a tocar el tema de las alergias que lo afectan.

Varela recordó que le quedan 70 días en el poder y que al finalizar su mandato se va a liberar de su tercera alergia que describió como “el chantaje”.

No es la primera vez que Varela toca el tema en su cuenta de Twitter. El pasado 22 de marzo señaló que pronto se libraría de cuatro alergias: polen, sudor de caballo, el chantaje y la doble moral.