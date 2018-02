Primera Dama señala 'amenazas' de juzgar al presidente Varela

Citando a fuentes, Castillo de Varela consideró que se ha dado una "desestabilización total de la democracia de nuestro país".

"No hay una sola prueba, no hay una sola cuenta nacional e internacional contra Juan Carlos Varela", expresó la primera dama en Noticias AM, "Hemos sido amenazados y seguimos siendo amenazados. No se puede amenazar a un presidente de la República, es inaceptable en un país democrático".

Según Castillo de Varela, se "están jugando las últimas cartas en este país", una situación que va más allá de una lucha por controlar la Comisión de Credenciales y de lo que "están tramando por debajo", señalando que se han dado "llamadas y reuniones".

"Tenemos una lucha contra la corrupción muy grande y necesitamos ayuda. (...) Tenemos que apoyar todos, como panameños, a que exista un ambiente donde nadie piense que son impunes, que porque son diputados de una asamblea no se les puede investigar"

"Le quiero recordar a la Asamblea que no es Cambio Democrático, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) o el Partido Panameñista que tiene mayoría, la mayoría es el pueblo que los eligió", manifestó en Noticias AM. "Señores, no se les olvide, dejen las patrañas o les recuerdo lo que pasó cuando trataron de imponer al país la reelección de Ricardo Martinelli".

En defensa del presidente, Lorena Castillo de Varela apuntó que éste "ha puesto todas las condiciones para que las personas que se han llevado dinero del Estado", lo devuelvan y acepten su culpabilidad y penas.

" No nos vayamos en el juego político de quién tiene estos egos, de quién tiene mayoría... creo que somos bastante inteligentes para no creernos este juego. Hagan leyes, eso es lo que tienen que hacer. (...) Todos bien alerta, hagamos las investigaciones", reiteró.