15.2 millones dólares desembolsados en subsidio a partidos políticos

Por Elizabeth González (Periodista)



Unos 15 millones de dólares desembolsó hasta ahora el Tribunal Electoral en calidad de financiamiento público a los partidos políticos. En la siguiente nota le decimos cuánto habrían utilizado.

Desde el 1 de julio de 2019 a la fecha, el Tribunal Electoral desembolsó a los partidos políticos un total de 15.2 millones de dólares, según lo establecido en el Código Electoral.

De ese monto se sustentaron hasta el momento el uso de unos 5 millones de dólares, que según se indica, sería menos de lo que se utiliza normalmente, y cuya explicación está en menos actividades presenciales por pandemia, como las capacitaciones políticas y capacitaciones a la mujer.

“Hay un ahorro que eso queda como fondo del partido para su ejecución durante los 5 años. Finalizando el quinquenio, los saldos que no utilizan, eso los partidos políticos y las autoridades electas de libre postulación deberán devolverlas al Tribunal Electoral”, explicó Jean Carlos Del Cid, director de Fiscalización y Financiamiento Público de esa institución.

Detalla que aunque todavía hay saldos por ejecutar y otros que no han sido sustentados, no significa que haya atrasos. La ley le da a los partidos políticos hasta seis meses para presentar los documentos; de lo contrario no reciben un nuevo desembolso. Sobre los gastos, algunas veces se hacen auditorías.

“No tantos como anomalías, sino más bien son situaciones que son corregidas, pero se le deja como recomendación al partido de que puede mejorar… Pero no hay ningún indicio de mal uso de fondos públicos”, aclaró el funcionario.

De 28 autoridades electas por libre postulación, solo 17 reciben financiamiento público que suma en total unos 200 mil dólares. Los diputados Edison Broce, Raúl Fernández y Juan Diego Vásquez renunciaron a ello.

Juan Diego Vásquez argumentó que antes presentó un anteproyecto de ley apoyado por otros diputados, “para que todo el financiamiento post electoral, es decir que se da después de una campaña, se redujera. Es decir, si tenía que dar dos millones a un partido y tres millones a otro, se le diera menos, y también a libre postulación. Porque no puede ser que mientras las personas están siendo afectadas económicamente por la pandemia, un partido político siga como si nada, con pago de planilla, pagando infraestructura”.

Según se explicó, el diputado Gabriel Silva no ha renunciado al financiamiento público, pero hasta el momento, nunca lo ha cobrado.