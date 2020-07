Las reacciones por el discurso del presidente Cortizo en la Asamblea

Desde la Cámara de Comercio destacaron que algunas iniciativas le parecieron interesantes y atinadas, pero dicen que faltó más sobre cómo resolver el problema de salud y empresarial.

“ No se habló de un plan de reactivación concreto, más bien de medidas donde hay poco apoyo al sector comercio y urge la claridad en los temas laborales. Los acuerdos en la mesa del diálogo tienen que materializarse de manera urgente”, destacó Jean Pierre Leignadier, presidente de la Cámara de Comercio.

Otros apuntan como positivo la pretensión de ayudar a la pequeña y mediana empresa, así como convocar a un diálogo nacional para hacer un pacto social.

“ Dentro de lo negativo, mantiene gran cantidad de subsidios, los aportes del Canal no pueden mantener los subsidios económicos que han superado las expectativas. También para quedar bien con la ciudadanía llevará proyectos a la Asamblea proyectos que van a sucumbir desde el punto de vista constitucional. Aquello de reducir por 6 meses los salarios de algunas personas de mando y jurisdicción. Eso viola el artículo 71 de la Constitución y la Asamblea no puede aprobar eso”, dijo el abogado Ernesto Cedeño.

Los excandidatos presidenciales también estuvieron pendientes de las palabras del presidente Cortizo. Destacaron algunos temas que quedaron pendientes.

“ No escuché nada de los insumos que necesitan nuestros héroes de la salud que están en la calle haciendo manifestaciones, pidiendo apoyo para que el gobierno les resuelva lo que necesitan para hacer su trabajo. Tampoco del incremento de las pruebas, cómo y cuándo vamos a llegar a 4 mil y cómo se va a fortalecer el equipo de trazabilidad”, manifestó Rómulo Roux, excandidato presidencial de Cambio Democrático.

“ No se le dedicó un espacio importante a compartir la nueva estrategia para enfrentar la amenaza que tenemos ahora mismo y cómo vamos a evitar que sigan creciendo los contagios, cómo vamos a aumentar la capacidad hospitalaria, la cantidad de camas y tal vez enmendar algunas decisiones que no se tomaron en su momento. Por otra parte, me quedé esperando el anuncio del aumento del bono solidario”, señaló Ricardo Lombana, excandidato presidencial por libre postulación.

Para José Isabel Blandón, excandidato presidencial del Partido Panameñista, “ no se dijo nada sobre el aumento necesario, urgente, del bono solidario. Si se va a prorrogar lo que es la suspensión de contratos más allá de 4 meses, que es parte de lo que conversaron en la mesa tripartita, no se justifica que se mantenga un bono de apenas 100 dólares. Tampoco el presidente ahondó mucho en las medidas que se van a tomar para resolver la crisis de salud que tenemos”.

Dentro de lo positivo se menciona la sanción de la Ley de Moratoria, el proyecto de ley para reducir el salario de funcionarios y algunas medidas económicas, así como la intención de un pacto nacional.