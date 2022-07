Porcicultores exigen la apertura de las calles a nivel nacional

El presidente de la Asociación Nacional de Porcinocultores (Anapor), Carlos Pittí, aseguró que el cierre de calles por manifestaciones ha causado cerca de 6 millones de dólares en el sector, por lo que se han unido a las otras asociaciones para exigir que abran las calles a nivel nacional, asegurando que el pueblo está secuestrado por personas indolentes.

Aseguró que esa cifra es lo referente al producto que no se pudo vender, pero no se está contabilizando lo generado por no poder llevar a las fincas para poder cuidar en debidas formas a los animales, pero si se lleva a nivel nacional, son más de 130 millones de dólares que se pierden en el sector primario, y cuando se incluye a la agroindustria se habla de 500 millones de dólares.

“Estos grupos no son nacionalistas, no están pensando en el beneficio de la población, yo creo q ellos tienen en el fondo una agenda política, y lo demuestran claramente, cuando en sus enunciados hablan de cambiar el pacto social en el sistema económico, político y social de la República, señores eso se logra en las elecciones”, aseveró.

Destacó que el sector agropecuario no está representado en la mesa, asegurando que las dos personas que están sentadas que no son conocidos y se abrogan el derecho de hablar por los productores del país.

Continuó diciendo que la canasta básica no se disminuye por decreto, se disminuye por el esfuerzo de los productores de producir al menor costo posible, pero no puede haber canasta básica económica cuando no hay empleo y lo que están generando es mayor desempleo, y para que haya mayor empleo se necesita mejor educación y precisamente los educadores que trancan las calles son responsables de la baja calidad de educación.

Pittí dijo que el control de precio no es una medida que funciona, por lo que exigen la libertad de movilización de la población panameña, exigiendo al Gobierno que haga cumplir las leyes.

Sobre los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, indicó que han estado hablando con el gobierno por tres años, y el Gobierno a Estados Unidos, pero sin obtener respuesta. Manifestó que estos tratados atentan contra la generación de empleos.

Resaltó que la carne de cerdo no ha subido en el mercado y eso es debido al esfuerzo de los porcinocultores que asumen las pérdidas.