Predomina ausentismo de los diputados en el pleno de la Asamblea Nacional

Ciudad de Panamá, Panamá/Un fenómeno que predomina desde el pasado 2 de enero, con el inicio del período ordinario , es el ausentismo de los diputados en el pleno de la Asamblea Nacional.

Las sesiones en el pleno han sido cortas, con algunas durando tan solo unos 30 minutos o menos, debido a la escasez de proyectos de ley discutidos. Estas faltas coinciden con el período electoral, el cual se ha intensificado con el inicio de la campaña política, porque hasta los suplentes de los diputados se encuentran en la búsqueda de votos, señalan algunas figuras.

"Quieren regresar a la Asamblea, quienes no acuden al pleno. Es importante ver quién es quién en este momento. No puede pedirle el voto a alguien para llegar a la Asamblea hacer transformaciones, pero, no están yendo a trabajar. El elector debe observar todas estas conductas", manifestó Juan Diego Vásquez, diputado independiente.

Algunos voceros de la Junta Directiva de la Asamblea han evitado afirmar que el ausentismo de los diputados esté vinculado con la campaña electoral. En cambio, han señalado que hay pocos proyectos de ley pendientes de discusión.

“No te puedo decir que eso sea un tema de campaña, sin embargo, considero que esa es una responsabilidad que todos tenemos de acudir a nuestras obligaciones, principalmente en el pleno de la Asamblea”, manifestó la segunda vicepresidenta de este órgano de Estado, la diputada Corina Cano, en pasadas declaraciones.

Con información de Luis Alberto Jiménez