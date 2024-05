Domínguez sobre triunfo de Mulino: 'Debemos darle el apoyo para que haga el mejor trabajo posible'

El exministro de Obras Públicas y exdiputado por el partido Panameñista, José Antonio Domínguez, se refirió a los resultados de las últimas elecciones, que, parecen haber dejado mal parados a los partidos políticos tradicionales frente a al movimiento independiente que dio la gran sorpresa en varios puestos de elección popular.

Domínguez primero se refirió al triunfo y discurso del presidente electo José Raúl Mulino, señalando que sus palabras fueron ‘alentadoras’, aseverando que si hace el trabajo sin mirar al que hizo, “creo que tenemos la gran esperanza de que el país va a echar hacia adelante”.

Debemos darle el apoyo para que haga el mejor trabajo posible. Ningún panameño que se sienta de verdad panameño debe desearle un mal gobierno al señor Mulino, hacer eso es desearle un mal al país”, manifestó Domínguez.

Dicho eso, reflexionó que, considerarse líder de la oposición no es solo recibir votos a favor en las urnas, sino en acción, por lo que aquel que se considere líder de la oposición debe hacer un llamado al resto de las fuerzas que no son gobierno para armar una unidad vigilante y garantes de que las cosas se hagan bien, no para petardear lo que el gobierno pretenda hacer.

“La línea debe ser apoyar todo lo que sea positivo para el país y oponerse a lo que no lo sea. Pero deben concertar la unidad”, aseveró.

Alianzas en la Asamblea

Para Domínguez, el exdiputado Juan Diego Vásquez debe sentarse con gente con experiencia en la Asamblea, ya que, al solo estar un período y sin puestos importantes, considera no pudo conocer a fondo como se maneja el órgano. Seguido, opinó que son los independientes quienes deben liderar los cinco años, también aliarse con otros diputados que tengan mayor experiencia.

Llegar con una total inexperiencia a experimentar puede causar muchos daños al funcionamiento. Tampoco es bueno dejarse guiar al 100% por los que sabemos se han aprovechado de la Asamblea para su propio beneficio", aconsejó.

Futuro del Panameñista

De acuerdo con el exdiputado, los miembros deben tomar una decisión, pero, no es el momento para pedir la renuncia de la Junta Directiva, y antes de renunciar, deben analizar qué fue lo que sucedió y por qué, debido a que "hay un descontento claro en la membresía del partido. Si nos ponemos a ver un partido con más de 200 mil adherentes que recibió solo más 120 votos indica que no estaban de acuerdo con las propuestas hechas o sencillamente estaban bravos con lo que estaba sucediendo, la alianza que se dio y decidieron no ir a votar".

Agregó que, tal vez, José Isabel Blandón debe analizar si vale la pena seguir intentando una vez más o ayudar al partido para que logre conseguir un mejor candidato y que podamos lograr las metas que el país quiere, y no lo que el partido quiere.

Si un partido político logra ganar las elecciones, los miembros de ese partido quieren ocupar todos los puestos que haya, eso no es así, debemos cambiar la Constitución para establecer una verdadera carrera administrativa", expresó.

Recordó y recomendó adoptar el modelo taiwanés donde existe un organismo encargado de dar seguimiento a los funcionarios, para calificarlos y decidir si continúa o no en el puesto, lo que para él, cambiaría las condiciones funcionarios y electores.