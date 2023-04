Presentarán recursos legales por desmantelamiento y nuevos proyectos en Parque Norte

Ciudad de Panamá, Panamá/“Yo no sé realmente, que es lo que tiene el actual alcalde [José Luis Fábrega] en contra del Parque Norte, pero no es la primera vez que él intenta deshacerse de ese terreno y no continuar con el proyecto del parque, que ya estaba en un 70%”, así reaccionó el exalcalde, presidente del partido Panameñista y precandidato presidencial José Isabel Blandón.

Ayer, las cámaras de TVN Noticias captaron parte del desmantelamiento de este parque, luego de denuncias en redes sociales y se conoció que se han cedido parte de la estructura para trabajos que va a iniciar la Caja de Seguro Social (CSS).

De acuerdo con Blandón, la ley es clara y se aprobó en el Gobierno de Mireya Moscoso, propuesta por el entonces legislador Marcos Ameglio, para compensar las hectáreas de parques y complejos deportivos que se perdían por proyectos en las áreas revertidas y se segregó esas 20 hectáreas, que durante su administración que se materializó la segregación para hacer el parque.

Hacer cualquier cosa allí que no sea un parque allí es violar la ley”, recalcó.

Dijo que en su momento hablaron con el Ministerio de Educación, escucharon los argumentos y desistieron de hacer una escuela, pero la Caja de Seguro Social ha “tenido oídos sordos”.

“Por la inversión que van a hacer, se lo digo señor Lau, porque en la Corte les va a decir que no pueden hacer lo que están haciendo”, sentenció Blandón.

Los residentes y miembros del comité están preocupados y sienten que hay falta de transparencia en este proyecto.

La CSS por su parte ha respondido que el sector de Panamá Norte necesita hospitales y centros de salud cercanos.

Mientras, el presidente del Panameñista dijo que ese proyecto no es un capricho de Blandón, porque viene de una ley y otras administraciones, incluso un estudio sobre una red de parques metropolitanos que informaron de la necesidad de un parque del Norte y uno del Este.

Insistió que, por ley, ese terreno de 20 hectáreas está destinado para un parque desde hace 20 años.

Considera que hacer cualquier otra inversión allí que no sea el parque será un riesgo y ya las comunidades se están organizando.

Blandón dijo que se presentarán recursos legales ante la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia, incluso advirtió de responsabilidades penales, por lo que pidió al director de la CSS, Enrique Lau Cortés, ser precavido por este tema.

El Municipio de Panamá deberá ofrecer su posición al respecto.