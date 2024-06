Presidente electo anuncia que mañana dará a conocer el nombre del nuevo director de la Policía Nacional

El presidente electo José Raúl Mulino, participó de la celebración de los 37 años de creación de la Cruzada Civilista, organizada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, este miércoles 12 de junio.

Mulino, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado que participó del movimiento, estuvo junto a otros miembros como Aurelio Barría.

El futuro mandatario, aprovechó el evento para hablar sobre la designación del próximo director de la Policía Nacional, el cual será anunciado este jueves en una actividad que se realizará en el cuartel de Samaria, en San Miguelito.

De acuerdo a lo dicho por Mulino, y como ya lo había mencionado antes, el próximo encargado de la Policía será un civil.

"Será un civil para volver a tomar ese cause perdido, no por nada peyorativo, porque yo sí conozco a ese gremio, y mientras eso no se estabilice de una manera coherente, hay que poner al frete a un civil con mando", expresó.

Durante la campaña, Mulino señaló que prestará todo el apoyo necesario al estamento, tanto para equiparlo, como para devolverle la moral que, según él, se ha perdido en los últimos años.

En ese mismo evento, también dará a conocer los designados como directores en los otros estamentos de seguridad.

Recordemos que Mulino ejerció el cargo de ministro de Seguridad en el quinquenio 2009-2014, mismo en que se le hicieron aumentos históricos y se equipararon los estamentos de seguridad.

Durante la ceremonia, el expresidente de la CCIAP y dirigente civilista, César Tribaldos, recordó a los caídos, civilistas que ya no están, y a los cientos de heridos con perdigones, otros golpeados de manera salvaje y miles de apresados para a la democracia, la justicia y la libertad.

En tanto, El presidente de la Cruzada Civilista, Aurelio Barría, compartió una alocución donde planteó que el movimiento jugó un papel crucial en la presión internacional local que condujo a la celebración de elecciones en 1989, la caída del régimen militar y el retorno a la democracia.