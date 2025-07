Presidente Mulino desmiente rumores sobre modificaciones al Código de Trabajo

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, negó categóricamente los rumores que circulan en redes sociales sobre supuestas modificaciones al Código de Trabajo que estaría planificando su administración.

"Falso, absolutamente falso. Eso no está en ningún lado de mi agenda mientras yo sea presidente de la República", declaró el mandatario durante su conferencia de prensa semanal de los jueves. El presidente solicitó expresamente difundir su desmentido, enfatizando que no existen planes gubernamentales para reformar la legislación laboral vigente.

"Por favor, me gustaría mucho que difundan eso porque no es cierto", insistió el mandatario, quien mostró molestia por la circulación de esta información no verificada. E

El presidente atribuyó la difusión de estos rumores a una estrategia "para seguir creando controversia ante el fracaso estrepitoso que tuvieron recientemente", señaló, sin especificar a qué eventos se refería.