Sorteo Mundial 2026 | Donald Trump habla con TVMAX en la alfombra roja: 'Me gusta el Canal'

Panamá/En un día marcado por luces, cámaras y el ambiente festivo propio de los grandes eventos deportivos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un momento inesperado durante la alfombra roja del Sorteo Final de la Copa Mundial 2026, celebrada en el prestigioso Centro Kennedy de la capital estadounidense.

Mientras hacía si paso por la alfombra roja, Trump tuvo unas breves palabras con periodista panameño Ricardo Icaza, de TVMAX, quien se presentó bajo el nombre de Panamá, al escuchar esto, el mandatario reaccionó con una frase que rápidamente llamó la atención: “I like the Canal”, (“Me gusta el Canal” en español) en referencia al canal de Panamá.

Panamá pendiente de su futuro mundialista

Icaza también consultó al mandatario sobre el evento deportivo, que este viernes definirá los grupos del torneo más importante del planeta fútbol. La selección de Panamá, una de las 42 federaciones ya clasificadas, estará atenta al sorteo para conocer a sus rivales en la fase de grupos del Mundial que por primera vez tendrá 48 equipos, aunque seis cupos aún siguen pendientes de definición.

El evento en Washington reúne a dirigentes, exjugadores y autoridades que afinan los detalles del proceso previo a una de las Copas del Mundo más extensas de la historia

La postura de Trump sobre el canal de Panamá

Las declaraciones del mandatario adquieren un matiz político si se considera que, desde que llegó a la silla presidencial, Trump ha promovido una campaña para señalar que el canal de Panamá debería regresar a manos estadounidenses. Desde entonces, diversas autoridades de alto nivel han visitado el istmo, entre ellas Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quienes han reafirmado la intención de Washington de mantener una cooperación estrecha con Panamá en materia de seguridad, comercio y defensa regional.

Las palabras de Trump durante la alfombra roja surgen, así, en un momento donde temas históricos y estratégicos vuelven a cruzarse con el escenario deportivo global.