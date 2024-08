Mulino sobre vinculación del hijo del diputado Pineda en Operación Jericó: 'El tiempo me dio la razón'

Ciudad de Panamá/Luego de 10 años desde que el ahora presidente de la República, José Raúl Mulino, se refiriera a Raúl Pineda como "cínico con inmunidad de diputado", hoy, jueves 22 de agosto, el mandatario reafirmó su opinión sobre Pineda, luego que la operación Jericó vinculara a uno de sus hijos con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

"El tiempo me dio la razón", subrayó el jefe de Estado tras ser consultado sobre los resultados preliminares de la operación, que ha dejado como resultado a una treintena de personas con medidas cautelares personales, incluido al hijo de Pineda, Abraham Rico Pineda, quien fue imputado por blanqueo de capitales.

"No se puede tolerar, le he pedido a las autoridades correspondientes que actúen, con firmeza, en este tema. Es peligroso que el país se deje ir, como se ha dejador ir, por la libre en este tema. Peligroso, porque esta gente son delincuentes, unos lo parecen, otros lo son, y otros no lo parecen, pero sí son", declaró Mulino.

El mandatario aseguró que no se trata de ningún tipo de persecución ni odio político, como dijo el abogado de Rico Pineda. Añadió que desconocía las investigaciones que llevaba a cabo el Ministerio Público.

Yo no conozco a este muchacho, no le tengo ningún odio político a Pineda, ni al que no es Pineda. Yo no odio a nadie en este país, a pesar de que me la han hecho muchos", remarcó.

Recomendó a la defensa de Rico Pineda, y al diputado, que busquen "la excusa en otro lado en la ley, pero no le vengan a cargar el muerto".

El presidente se limitó a emitir más comentarios sobre la operación y sobre la presencia de funcionarios del Estado en temas de narcotráfico y reiteró que ahora, "el destino le dio la razón".

Aquí no hay cobertura para nadie, ni protección para nadie, el que cayó, cayó, lo lamento, pero eso debieron haberlo pensando cuando se metieron a este sucio negocio", señaló.

Agregó que las autoridades seguirán desarrollando otras operaciones "Jericó", en otras entidades del Estado, porque existe "mucha plata sucia, y mucho tránsito de drogas, con auspicio de funcionarios, no es nada más el hijo de un diputado".

El que la hace que la pague, tan sencillo como eso", enfatizó el mandatario.

¿Qué dijo Mulino sobre Pineda hace más de 10 años?

En el año 2013, Mulino dijo: “Hay que ser cínico, pero un cínico con inmunidad de diputado es peligrosísimo. (Raúl) Pineda, cuántas veces yo he ido a la Asamblea y tú te me has acercado a pedir favores para un compadre tuyo, que lidera una pandilla en Río Abajo, para que yo autorizara, cosa que no podía y te lo dije, la introducción de un televisor a la celda de tu compadre, eso me lo pediste tú en la Asamblea”, fueron las palabras de Mulino, cuando servía como ministro de Seguridad, durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli.

¿Qué fue la operación Jericó?

La operación Jericó se llevó a cabo el pasado 15 de agosto y dio como resultado la captura de 31 personas, a los cuales se les ha impuesta diversas medidas cautelares, como detenciones provisionales. Algunos de los aprehendidos son de nacionalidad mexicana, y los demás panameños. También hay funcionarios aprehendidos de estamentos de seguridad y dos ministerios.

Los allanamientos se realizaron en las provincias de Panamá, Darién, Los Santos, Colón y Chiriquí, donde esta estructura criminal realizaba sus actividades.

En la operación Jericó se incautaron 2.6 millones de dólares en bienes y más de 300 mil dólares en efectivo.

Con esta operación, se logró desmantelar una red supuestamente dedicada al tráfico internacional de drogas y el blanqueo de capitales.