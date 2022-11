Presupuesto, deuda y futuro económico de Panamá: ¿A qué nos enfrentamos?

Emisión de bonos, aumento de deuda, aumento en la tasa de intereses, aumento en el presupuesto y la tensa situación por la guerra requiere el análisis del futuro de las economías de las naciones ante un panorama incierto, y Panamá no escapa de esta situación.

De acuerdo con el economista, Felipe Argote, la situación para Panamá es muy compleja, pero ha logrado desarrollar 12 variantes que podrían determinar lo que sucederá con la economía panameña para el otro año, tomando en cuenta que el país depende de la economía internacional, destacando que no todas las condicionantes que para otros países son negativas, lo sean para Panamá.

Manifestó que la economía panameña ya no depende tanto de Estados Unidos por el crecimiento y la diversificación que ha tenido en los últimos años, señalando lo que genera el Canal de Panamá y Minera Panamá, que, según lo dicho a principio de año sobre las negociaciones, ya le debe al país más de mil millones de dólares lo que paga dos veces la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), diferenciándolo de la deuda externa.

Explicó que el prefondeo que se están emitiendo es para pagar los cupones de los bonos emitidos previamente, aclarando que Panamá no pide tantos préstamos al FMI como otros países, sino que son bonos que sale a vender al mercado mundial, la diferencia es que con los préstamos se empieza a pagar intereses de inmediato, pero los bonos se emiten a cierta cantidad de tiempo y dentro de ese periodo solo se paga intereses, cuando se está llegando la fecha de cancelar la deuda, entonces el país sale y emite otro bono para pagarlo.

Pero, el próximo año el país tendrá que pagar 2,100 millones y en el 2024 tendrá que pagar 3,500 millones solo en amortización de deuda, sin incluir intereses.

Dijo que contrario a otros países donde la deuda Producto Interno Bruto (PIB) va creciendo, aunque se estén pidiendo muchos prestamos, en Panamá la deuda PIB va a ir bajando porque seguirá creciendo, debido a que, aunque se considera que el crecimiento será del 5 %, posiblemente será mayor.

Respaldó su hipótesis en que, la Zona Libre se está recuperando, ya que, a las empresas les sale mejor enviar sus mercancías a la zona franca panameña para distribuirla, que enviarla a Estados Unidos para que se distribuya desde allá.

Para Argote, la estructura de impuestos que existe en el país es la correcta, el problema es que no se le cobra y se exonera de impuestos a los que más ingresos tienen, entonces se tendrá un problema de flujo de dinero. Pero si a esto se le suma el dinero que se gasta para que los políticos hagan clientelismo, y el subsidio que se les da a las personas en razón de bono solidario a cambio de nada, se pierde dinero porque se gasta, y el peso se le tira a la clase media.

Indicó que, aunque el Canal de Panamá no respalda ningún prestamos, ante una crisis que el país no pueda pagar, el prestamista le dirá, “tienes el Canal, págame”.

En cuanto a la actividad minera, considera que Panamá debería tener una estrategia de nacionalización de la actividad para poder decidir qué hacemos con los minerales que se explotan, recordando que Chile nunca privatizó las minas y ahora tiene la empresa de cobre más grande del mundo.

Para el economista, es importante ver donde se está poniendo la plata del presupuesto para saber hacia dónde se conduce el país, que en el caso de Panamá se concentra en gastos, reduciendo la inversión, lo que significa de que están convencidos de que hay que mantener la paz social y con esa perspectiva no hay desarrollo, pero si hay desarrollo sí hay paz social.

Resaltó que Panamá no se puede comparar con países pobres, si no con países que tienen un ingreso per cápita similar como Chile.

Indicó que el actual gobierno implementó un modelo neoliberal al inicio, pero desde la crisis de julio pasó a un modelo de importación de los 70, o sea, retrocedió. Continuó diciendo que el país necesita empresas extranjeras dispuestas a pagar impuestos, no lo que se está haciendo de atraer inversión extranjera con exoneraciones.