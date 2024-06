'La Ley es para cumplirla, no para darle la vuelta y beneficiarse': procurador González sobre mutuos acuerdos en Etesa

Ciudad de Panamá/"La Ley es la ley, pero no todo lo que está en ella es éticamente correcto", de esta manera reaccionó el procurador de la Administración, Rigoberto González, al mutuo acuerdo por 249,196.56 dólares, firmado por Carlos Mosquera Castillo, actual gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), para abandonar la institución una vez que cambie el gobierno el próximo 1 de julio.

Para González es reprochable que Castillo, al igual que otros 5 altos integrantes de la directiva de Etesa, reclamen mutuos acuerdos, por lo que este miércoles 26 de junio, enviará una carta con su posición al ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, quien es presidente de la junta directiva de Etesa, para dejar constancia de que no recomienda que se hagan los pagos por las polémicas indemnizaciones.

El procurador de la Administración consideró que los funcionarios públicos tienen que tener presente, además de lo que faculta la ley, sus principios éticos. En esa línea, dijo que "la ley es para cumplirse, no para darle la vuelta y beneficiarse", al tiempo que aclaró que lo adelantado en sus declaraciones es parte de su criterio con respecto a la forma en como se ha manejado el tema.

Recalcó que como procurador no puede hacer un juicio de valor de lo que es o no ilegal, puesto que eso corresponde a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Hay parámetros donde está claramente establecido el propósito de cuando se crearon las empresas, las cuales nunca han dejado de ser lo que son… instituciones del Estado. No puedo reclamar derechos que la ley no me permite.

— Rigoberto González - Procurador de la Administración