Abuela denunciada por maltrato niega las acusaciones

“No soporto que una persona haga tanto daño sin averiguar el fondo de las cosas. Si mis niños fueran maltratados, no estuviera en libertad. No hay maltrato, no hay nada”, dijo la mujer de 57 años a este medio.

La publicación sobre el supuesto abuso a los menores de edad circuló en plataformas digitales. En la grabación se apreciaba a un niño y una niña arrodillados en el patio de una residencia en Arraiján, y bajo un intenso sol.

En el video, también se escuchaba la voz de un hombre que señalaba este era aparentemente un castigo que les hacían a los niños y que denunciaría a estas personas.

“Estoy desequilibrada en vida, es parte de mi vida lo que me separaron”, comentó la señora a TVN Noticias.

La mujer fue imputada por maltrato y se le impuso las medidas cautelares de impedimento de salida del país, notificación cada 30 días e impedimento para acercarse los niños.

