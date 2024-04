Decomisan droga líquida en Guna Yala valorada en un millón de dólares

Narganá/ Comarca Guna Yala/En la isla de Narganá, comarca Guna Yala, fueron ubicados dos indígenas que intentaban comercializar más de 68 kilos líquidos de cocaína, cuyo valor en Panamá está por encima de los 200 mil dólares, pero en Estados Unidos cuesta más de 1.3 millones de dólares.

Jorge Gobea, director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), explicó que esta es una modalidad que utilizan a razón de que en la costa del Caribe es fácil mimetizar y esconder este tipo de sustancia en los tanques de combustible, porque es algo que todos los moradores del lugar utilizan.

Relacionado Desmantelan campamento vinculado al tráfico ilícito de migrantes en Guna Yala

Según Gobea no es fácil ubicar este tipo de sustancias si no se cuenta con los medios adecuados. Añadió que no es la primera vez que se detecta este tipo de cocaína, pero no es tan común encontrarla porque necesita de un proceso químico para prepararla y llevarla a ese estado.

Precisamente su proceso de transformación le garantiza, en ocasiones, que pase los controles si no se tiene el personal debidamente entrenado.

El jefe del Senafront dijo que no descarta la posibilidad de que en el país pudiese estar operando un laboratorio dedicado a preparar este tipo de droga, siempre y cuando se tenga la capacidad química de transformar la droga del estado líquido a polvo.

Con información de Hellen Concepción